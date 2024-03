Matka takmer utýrala syna na smrť: Zatvárala ho do psej prepravky! Vypočula si svoj prísny trest

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VIEDEŇ - V novembri 2022 doviezli do nemocnice v rakúskom Kremse dvanásťročného chlapca v bezvedomí, vychudnutého a s telesnou teplotou 27 stupňov. Jeho vlastná matka ho trápila mesiace, zrejme pod vedením kamarátky. Teraz padol rozsudok nad oboma ženami.

V rakúskom procese s dieťaťom, ktoré bolo umučené takmer na smrť, bola chlapcova matka odsúdená na 20 rokov väzenia. Tridsaťtriročnú slobodnú matku, ktorá svojho vtedy dvanásťročného syna zavrela do prepravky pre psa, uznal okresný súd v Kremse za vinnú z pokusu o vraždu a ďalších obvinení. 40-ročná spolupáchateľka matky bola odsúdená na 14 rokov väzenia.

Porota uznala za preukázané, že bývalá priateľka hlavného obžalovaného dala príkazy na týranie chlapca. Bola obvinená z podnecovania a napomáhania k pokračujúcemu násiliu. Obe ženy by mali byť podľa nariadenia súdu umiestnené do forenzného terapeutického centra. Rozsudok nie je právoplatný.

Týranie ako výchovné opatrenie

33-ročná žena týrala svojho syna celé mesiace. Od septembra do novembra 2022 ho okrem iného zviazala, zapchala mu ústa, nechala ho hladovať a vystavila ľadovému chladu. Okrem toho ho pri niekoľkých príležitostiach na hodiny zavrela do psieho boxu. Keď extrémne vychudnuté dieťa našli a previezli do nemocnice, jeho telesná teplota bola len 27 stupňov a bolo v kóme. Obžalovaná svoje týranie zaznamenala aj na niekoľkých videách. Motívom, ktorý na súde uviedla, bolo, že zo svojho údajne agresívneho a vzdorovitého syna chcela vychovať dobré dieťa. Úmysel zabiť však poprela. 40-ročná podnecovala akcie početnými pokynmi.

In Krems steht eine Frau wegen versuchten Mordes vor Gericht. Sie habe ihr 12-jähriges Kind, um es gefügig zu machen, geschlagen, gefesselt und es zeitweilig weggesperrt, so die Anklage. Die Verteidigerin nennt die Frau überfordert. https://t.co/uMBE0EXp86 — SZ Panorama (@SZ_Panorama) February 26, 2024

Osem porotcov sa pred verdiktom radilo asi sedem hodín. Sudca uviedol, že výška trestu bola spôsobená tým, že obžalovaní svojím konaním takmer zničili život. Na psychologickej úrovni bol chlapec „určite úplne zničený“. Obe ženy musia dieťaťu spolu zaplatiť aj 80-tisíc eur.

Expert potvrdil, že matka mala „vážnu a trvalú psychickú poruchu“. Expert hovoril o „obludnom trestnom čine počas dlhého obdobia“. Je veľmi pravdepodobné, že žena sa v dohľadnej dobe opäť dopustí závažných trestných činov ublíženia na zdraví. Znalec predpokladal, že podobne nebezpečná je aj spolupáchateľka. Matka, ktorá sa už na začiatku procesu rozplakala, pri vyhlásení rozsudku opäť prejavila ľútosť. Je jej to strašne ľúto. Nechápe, ako sa to mohlo dostať tak ďaleko.

Zasiahla sociálna pracovníčka

To, že sa trápenie dieťaťa skončilo, je aj vďaka intervencii sociálnej pracovníčky koncom novembra 2022. Po tom, čo matka poliala syna studenou vodou pri otvorených oknách a jeho stav sa zhoršil až do ohrozenia života, dve obžalované kontaktovali sociálku, ktorá v prípade nefigurovala. Opakovanými žiadosťami dokázala matku presvedčiť, aby zavolala záchrannú službu.

V tomto procese sa diskutovalo aj o úlohe starostlivosti o deti a mládež. Po dvoch hláseniach o nebezpečenstve boli 28. októbra a 18. novembra 2022 neohlásené domáce návštevy matky a syna. Aj keď boli zistené abnormality, nebol dôvod okamžite konať. Sociálna služba pre deti a mládež minulý rok zdôraznila, že okamžité preskúmanie vnútorných procesov po zistení prípadu ukázalo, že boli dodržané všetky požiadavky. Záverečná správa od nezávislej skupiny expertov bude čoskoro predložená dolnorakúskej krajinskej vláde.