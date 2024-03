Kazachstan zjednocuje svoje časové pásma do jediného UTC+5

(Zdroj: Getty Images)

V záujme zjednotenia času v tejto krajine veľkej ako západná Európa sa vo väčšine kazašských regiónov o polnoci zo štvrtka na piatok posunuli hodiny o jednu hodinu dozadu, čím sa celá krajina dostala do časového pásma UTC+5. Doteraz sa v tomto časovom pásme nachádzali len západné oblasti krajiny, zatiaľ čo ostatné - vrátane najvýznamnejších miest Astana a Alma-Ata - mali hodinový posun vopred. Kazachstan, ktorý hraničí s Ruskom a Čínou, sa rozprestiera od východu na západ v dĺžke 3000 kilometrov.

Kľúčový ropný priemysel Kazachstanu je sústredený na západe Kazachstanu, a preto je nepravdepodobné, že by ho v súvislosti so zmenou časových pásiem postihli nejaké poruchy. Pracovná skupina vedcov a odborníkov odporučila zjednotiť Kazachstan do jediného časového pásma pre zdravotné a ekonomické výhody. Kazašské ministerstvo obchodu a integrácie napokon vlani v decembri oznámilo plán na zavedenie jednotného pásma. Kazachstan je najväčšia vnútrozemská krajina na svete s takou rozlohou, že by sa dala zaradiť do troch až štyroch rôznych časových pásiem.