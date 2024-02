Turecko je zodpovedné za vážne porušovanie práv obyvateľov v severnej Sýrii

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BEJRÚT - Turecko nesie zodpovednosť za vážne porušovanie ľudských a majetkových práv obyvateľstva pohraničných oblastí severnej Sýrie, ktoré sú pod kontrolou Ankary a jej spojencov. Uvádza sa to v správe, ktorú vo štvrtok zverejnila organizácia Human Rights Watch, informuje agentúra AFP.

Turecká armáda od roku 2016 podnikla niekoľko pozemných operácií zameraných na vytlačenie kurdských milícií z priľahlých pohraničných oblastí severnej Sýrie. Ankara a jej spojenci tam v súčasnosti kontrolujú dva rozsiahle pásy územia.

Turecko "nesie zodpovednosť za závažné porušovanie práv aj za možné vojnové zločiny páchané príslušníkmi jeho vlastných síl, alebo ním podporovaných miestnych ozbrojených skupín" v severnej Sýrii, píše sa v správe Human Rights Watch.

Obeťami týchto činov sa podľa HRW najčastejšie stávajú kurdskí civilisti a osoby podozrievané z kontaktov na kurdské sily. Zadržané Kurdky pritom vypovedajú o prípadoch znásilnenia a sexuálneho násilia, pričom dochádza aj k zatýkaniu matiek spoločne s malými deťmi.

Do zločinov sú v niektorých prípadoch priamo zapojení aj tureckí činitelia

V niektorých prípadoch sú do páchania zjavných vojnových zločinov v severnej Sýrii priamo zapojení aj tureckí činitelia a orgány vrátane príslušníkov ozbrojených síl a tajných služieb, uvádza sa v správe HRW.

Podľa zistení organizácie sú ozbrojenci z Ankarou podporovaných početných povstaleckých skupín zodpovední za svojvoľné zadržiavanie a zatýkanie, za vynútené zmiznutia osôb, mučenie a ďalšie formy zlého zaobchádzania či za nespravodlivé vojenské súdy s desiatkami ľudí.

V správe sa tiež píše, že Ankara okrem toho "hromadne deportovala tisíce sýrskych utečencov" z tureckého územia do oblastí Sýrie pod jej kontrolou. Z Tureckom ovládaných častí severovýchodu Sýrie utiekli státisíce ľudí, ktorých majetku sa zmocnili alebo vydrancovali povstalci z početných frakcií Ankarou podporovanej Sýrskej národnej armády (SNA), uvádza HRW. Zároveň vyzvala turecké úrady, aby do zaistili "okamžitý a ničím neobmedzený prístup" nezávislých vyšetrovacích orgánov do oblastí severnej Sýrie pod ich kontrolou.