Irak priviedol späť 625 krajanov zo sýrskeho tábora Haul

V tomto biednom a preplnenom tábore na severovýchode Sýrie ovládanom Kurdmi sa nachádza viac ako 43.000 Sýrčanov, Iračanov a ďalších cudzincov z najmenej 45 krajín. V tábore Haul sú okrem utečencov umiestnení aj príbuzní podozrivých členov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). Do Iraku sa v rámci najnovšej repatriácie vrátilo v sobotu 157 rodín - alebo 625 ľudí, uviedol hovorca irackého ministerstva pre migráciu Alí Abbás.

Po príchode do Iraku úrady zvyčajne zadržiavajú navrátilcov z Haulu niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov v zariadení na "psychologickú rehabilitáciu" v lokalite Džadá južne od Mósulu, kde sa podrobujú aj bezpečnostným kontrolám. Iracký poradca pre národnú bezpečnosť Kásim Arádži 2. marca uviedol, že do lokality Džadá bolo dovtedy premiestnených viac ako 1920 irackých rodín. Tento počet zahŕňa 1230 rodín, ktorým bolo umožnené vrátiť sa domov, dodal.

Militanti pokračujú v útokoch na civilistov

Repatriácia rodinných príslušníkov podozrivých členov IS vyvolala kontroverziu v Iraku, kde sa táto skupina pred svojou porážkou koncom roku 2017 zmocnila rozsiahlych území. Niektorí Iračania proti týmto snahám vystupujú a tvrdia, že nechcú mať medzi sebou rodiny príslušníkov IS. Bagdad napriek tomu pravidelne repatriuje svojich občanov z tábora Haul, čo je politika, ktorú oceňuje OSN i USA. Militanti IS napriek územnej porážke pokračujú v útokoch na civilistov a bezpečnostné sily v Iraku aj v Sýrii.