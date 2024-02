Varovanie pred jadrovým útokom! Expert nazval šéfa Kremľa potkanom zahnaným do kúta

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Odkedy ruské jednotky napadli susednú Ukrajinu, nebezpečenstvo tretej svetovej vojny je neustále prítomné. Pretože Vladimir Putin a jeho prívrženci neprestávajú neúnavne chrliť slová varovania pre Západ a zdôrazňovanie jadrovej prevahy Ruska. V médiách a na sociálnych sieťach sa neustále špekuluje o nebezpečenstve jadrového úderu z ruskej strany.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 733 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Odborník uvádza ako prvý cieľ Veľkú Britániu

Politický expert profesor Matt Qvortrup sa domnieva, že jadrová hrozba z Ruska je veľmi reálna. Univerzitný profesor v rozhovore pre spravodajský portál "Mirror" vysvetlil: "Situácia nie je taká ružová, ako by sme chceli, a najmä nie tu, pretože by sme boli terčom, obávam sa." Podľa Qvortrupa by Británia mohla byť jedným z prvých cieľov, na ktoré by mohol Vladimir Putin zaútočiť v prípade jadrového útoku.

Nebezpečenstvo jadrovej vojny je väčšie ako kedykoľvek predtým

"Pamätám si časy v 80. rokoch, keď sa človek zobudil celý spotený, pretože si myslel, že nás zbombardujú Rusi. Myslím si, že dnes sme v rovnako nebezpečnej situácii, aspoň pre Európu, ako vtedy,“ varuje politický expert pred nebezpečenstvom jadrového úderu Vladimíra Putina. „Nehovorím, že to Putin urobí, ale existuje nebezpečenstvo, že by to mohol urobiť, a osobne si myslím, že nebezpečenstvo je väčšie ako kedykoľvek predtým."

Expert prirovnáva Putina k potkanovi

Matt Qvortrup vo svojich poznámkach prirovnal ruského prezidenta k potkanovi zahnanému do kúta, pričom odkázal na príbeh, ktorý vraj kedysi rozprával aj samotný Vladimir Putin. Hovorí sa príbeh o Putinovi ako školákovi, že raz zahnal potkana v pivnici svojich rodičov do kúta a pichol ho palicou. "Potkan úplne spanikáril, vyskočil a pohrýzol ho do krku," povedal Qvortrup. To isté sa môže stať s Vladimírom Putinom. "Myslím si, že do určitej miery je Putin potkan a niekto, kto, keď je zahnaný do kúta, robí veci, ktoré nie sú nevyhnutne racionálne, a to je najväčšie nebezpečenstvo."