ŠOKUJÚCE odhalenie: Nemecká ministerka musela zrušiť návštevu Ukrajiny, zameral ju ruský DRON!

Ministerka zahraničných vecí Nemecka Annalena Baerbocková (Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader)

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 732 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková (Strana zelených) plánovala návštevu južného regiónu Ukrajiny v okolí mesta Mykolajiv pri Odese. Mesto bolo počas vojny niekoľkokrát bombardované. Nálety boli praktizované ruskými jednotkami už pred viac ako dvoma rokmi. Mykolajiv prišiel o infraštruktúru, elektrárne, vodárne a iné civilné aj súkromné objekty.

Nemecká delegácia však musela návštevu vodného diela pri Mykolajive náhle zrušiť. Podľa denníku Bild hrozil štátnikom priamy ruský útok. Nad oblasťou totiž niekto spozoroval prieskumný dron, po ktorom zvyčajne prichádza už k samotnému leteckému útoku. Obrnený konvoj ministerky zahraničia náhle opustil oblasť. Dôvodom bol aj front, ktorý sa nachádzal len zhruba 50 kilometrov od delegácie.

Nemecký rezort zahraničia sa k situácii vyjadril naasledovne: "Návšteva vodárne musela byť z bezpečnostných dôvodov predčasne zrušená." Keď sa na mobiloch spustili alarm, kolóna vládnych a vojenských vozidiel zrýchlila. V tej chvíli sa ešte nepodarilo odvrátiť nebezpečenstvo. Ministerku totiž prenasledoval ruský dron. Vypol sa až po chvíli, ale kolóna už mohla bez ďalších ťažkostí pokračovať ďalej.

Aj vo vnútrozemí

Ministerka Baerbocková bola na Ukrajine v rámci návštevy závodu, kde sa upravuje slaná voda na pitnú. Podľa nemeckých spravodajcov je táto oblasť veľmi nebezpečná. Ruské sily tu pravidelne ničia civilnú infraštruktúru, Nie je jasné aký typ sledovacieho zariadenia bol použitý pri sledovaní nemeckej ministerky. Rusi často využívajú bezpilotné lietadlá Orlan 10, ktoré majú dosah aj 500 kilometrov.