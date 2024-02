Šokujúce DETAILY trojnásobnej vraždy! Tomáš mal ženu a deti uškrtiť: Týždeň s nimi žil, potom sa zabil

Ilustračné foto (Zdroj: X/Policie ČR, Facebook/T.J.)

Mimoriadne tragická udalosť sa odohrala v českej obci Hořovice. Policajti k prípadu prišli v sobotu popoludní na základe oznámenia, do bytu sa dostali vďaka pomoci hasičov. Vo vnútri našli mŕtvu ženu a dve malé deti.

"Podľa obhliadky tiel mala žena s deťmi zomrieť násilnou smrťou. Podozrivým z tohto hrôzostrašného činu by mal byť partner zosnulej, po ktorom sme intenzívne pátrali. Nakoniec bol muž nájdený v spolupráci s kolegami z Juhomoravského kraja bez známok života v ubytovacom zariadení na Břeclavsku," uviedla v nedeľu česká policajná hovorkyňa Michaela Richterová. „S najväčšou pravdepodobnosťou spáchal samovraždu. Na zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva,“ doplnila Richterová pre CNN Prima NEWS s tým, že mal so sebou strelnú zbraň.

Prípadom sa policajti ďalej zaoberajú, u všetkých zosnulých boli nariadené súdne pitvy pre zistenie presnej príčiny smrti. "Bude záležať od výsledkov súdnej pitvy, aby sme určili, akým spôsobom boli obete usmrtené," uviedla Richterová. Ako však uvádzajú zdroje CNN Prima NEWS , údajný páchateľ partnerku a dve malé deti, pričom jedno malo byť jeho, uškrtil. Deti boli vo veku 3 a 6 rokov.

Mŕtvi boli v byte dlhšiu domu, Tomáš mal s nimi po vraždách ešte týždeň žiť

K tomu, ako dlho boli mŕtvi v byte, neposkytla polícia informácie. Ostatky sa ale v byte zrejme nachádzali už dlhšiu dobu. Susedia totiž cítili silný zápach, ktorý im bol podozrivý, a preto zavolali políciu.

Podľa serveru eXtra.cz je možné, že žena a dve malé deti sú po smrti ešte od predchádzajúceho víkendu. „Páchateľ ich mal uškrtiť, zabaliť do diek a potom s nimi celý týždeň zdržiavať v byte. Z mobilu zavraždenej priateľky vraj posielal správy jej rodičom, takže tí nemali o ničom ani potuchy,“ píše web. Po Tomášovi bolo vyhlásené 24. februára popoludní policajné pátranie s varovaním, že je muž ozbrojený, pravdepodobne strelnou zbraňou. Našli ho mŕtveho v zhruba 300 kilometrov vzdialenom ubytovacom zariadení.

Ďalšie podrobnosti k prípadu podľa nej polícia zverejní v týchto dňoch. Dá sa tiež podľa policajnej hovorkyne predpokladať, že v tomto týždni budú hotové prvotné výsledky pitvy. Motiv vrážd zatiaľ nie je známy.

Susedia si nevšimli nič podozrivé

Ako uvádza Blesk.cz, Tomáš a Linda sa už raz rozišli. Spolu mali syna. Neskôr si obaja našli nových partnerov, s ktorými mali obaja ešte dcéry. V roku 2022 sa však k sebe vrátili. „Stará láska nehrdzavie, viac by som to nerozvádzal a budeme radi, keď to každý bude rešpektovať... Nesúď človeka za jeho činy, keď nepoznáš jeho príbeh. Bývala si moja budúcnosť, robil som chyby a potom ľutoval, teraz už viem, že budeš moja navždy, len ty a ja,“ napísal vtedy Tomáš na sociálnej sieti.

Ešte v decembri mu Linda cez sociálnu sieť vyznala prostredníctvom videa lásku. Video malo ako podmaz českej pesničku s textom "Nikdy už to nebude tak jako dřív. Teď se vedle tebe můžu cejtit v bezpečí. Budujeme svět, co nikdo nezboří. Moje srdce pro jinýho nehoří." Tomáš jej na to odpovedal, že vždy pre neho bude to najlepšie, čo má. "Milujem ťa a nikdy tomu nebude inak,“ vyznal sa. Ťažko preto posúdiť, čo sa za dva mesiace dokázalo zmeniť, že to vyvrcholilo do takejto tragédie.

Susedia si nevšimli nič podozrivé a označili ich za na prvý pohľad šťastnú rodinu. "Vyzerali šťastne. Nikdy som ich nevidel sa hádať, boli tu asi rok. Pôsobili ako šťastná rodina. S deťmi chodili na vychádzky," uviedol ich sused.

"Ja tu bývam päť rokov. Ja som sused o poschodie nižšie. Ja som to v noci nezaznamenal, až som to dneska čítal. Potom u nás bola polícia a pýtali sa nás, kedy sme ich naposledy videli. Naposledy som ich videl asi pred týždňom, nie som si istý," popísal svedok pre eXtra.cz.

Exmanžel zosnulej Lindy je zdrvený

Z celej udalosti je zdrvený aj bývalý manžel zosnulej Jiří, ktorý bol otcom malej dcéry. Za vlastného bral aj chlapca, ktorého nejaký čas vychovával. Z celej udalosti je zdrvený. Páchateľa označil za feťáka a vraha, ktorý mu o život pripravil najväčšie lásky jeho života.

"Priatelia, kamaráti. Iste ste zaregistrovali tú strašnú udalosť, čo sa stala v Hořoviciach. Rukou feťáka Tomáša vyhasli životy mojej bývalej ženy a mojich dvoch najväčších lások - Terezky a Sebastiánka. Ďakujem všetkým, kto na nás myslí a všetkým IZS za perfektne odvedenú prácu. Zostanú navždy v mojom srdci. Boli pre mňa všetkým," uviedol na sociálnej sieti.

