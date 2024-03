Obľúbenosť Zelenského klesá: Ukrajinci mu nevedia odpustiť TOTO rozhodnutie! Už majú za neho náhradu

Zelenskyj si vypočul kritiku od generála Zalužného. (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky, Ukrainian Presidential Press Office via AP)

KYJEV - Ak by teraz boli na Ukrajine voľby, úradujúci prezident Volodymyr Zelenskyj by prehral s vojenským veliteľom Valerijom Zalužným, ktorého odvolal. To je výsledok aktuálneho prieskumu.