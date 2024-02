Lula da Silva opäť uviedol, že Izrael sa v Pásme Gazy dopúšťa genocídy

Luiz Inácio Lula da Silva (Zdroj: TASR/AP Photo/Andre Penner, File)

"To, čo robí vláda Izraela, nie je vojna, je to genocída," povedal Lula da Silva. Dodal, že dochádza k zabíjaniu detí a žien. Lula da Silva podľa svojich slov podporuje založenie slobodného a zvrchovaného palestínskeho štátu. "Kiež by tento palestínsky štát žil v harmónii s Izraelom," uviedol. Diplomatická roztržka medzi Brazíliou a Izraelom sa začala po tom, čo Lula v nedeľu 18. februára počas summitu Africkej únie (AÚ) v Etiópii vyjadril presvedčenie, že prebiehajúci konflikt v palestínskej enkláve nie je vojnou, ale genocídou, a prirovnal to k tomu, keď "sa (Adolf) Hitler rozhodol zabíjať Židov".

Brazílsky prezident svojimi vyjadreniami prekročil červenú čiaru, tvrdí Netanjahu

Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac si v reakcii na to predvolal brazílskeho veľvyslanca Frederica Meyera na stretnutie pri pamätníku obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme. "Pokiaľ svoje výroky neodvolá a neospravedlní sa, je v Izraeli persona non grata," uviedol Kac s odkazom na brazílskeho prezidenta. V utorok šéf izraelskej diplomacie na platforme X označil Lulove vyjadrenia "bludy". Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že brazílsky prezident svojimi vyjadreniami prekročil červenú čiaru.

אף אחד לא יפריד בין האנשים שלנו - גם לא אתה @LulaOficial.



שבת שלום! pic.twitter.com/m98WU8WARS — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 23, 2024

Vojna v Pásme Gazy sa začala po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov. Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy zahynulo takmer 30.000 ľudí, tiež prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších približne 70.000 ľudí.