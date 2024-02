AKTUÁLNE Panika na juhu Chorvátska: Oblasť zasiahlo niekoľko zemetrasení

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Oblasť Pelješac zasiahlo vo štvrtok o 7:03 zemetrasenie s magnitúdou 3,8 , informovala chorvátska seizmologická služba. Intenzita v epicentre bola odhadnutá na piaty stupeň.

Dve hodiny predtým, o 5:07, chorvátske seizmografy zaznamenali mierne zemetrasenie s magnitúdou 3,4 aj na Pelješaci juhovýchodne od Žuljanu. Intenzita tohto zemetrasenia v epicentre, odhadnutá z magnitúdy, bola štyri až päť stupňov.

Podľa informácií Euro-stredomorského seizmologického centra (EMSC) malo zemetrasenie najprv silu 3,7 podľa Richterovej stupnice a potom sa znížila na 3,4. Stalo sa tak v hĺbke šiestich kilometrov.

Bolo to cítiť aj v oblasti údolia Neretvy a obyvatelia Metkovića a Opuzenu sa podelili o svoje dojmy: Jeden uviedol: „Silné a krátke“. Ďalší dvaja zas prezradili:„Metković, triaslo sa to dobre“, „Triaslo to krátko, zobudilo ma to."

Juh Chorvátska zasiahlo večer predtým zemetrasenie a jeho epicentrum bolo pri Žuljane na Pelješaci s magnitúdou 2,7 Richterovej stupnice.