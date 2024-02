Záhadná smrť! Syn Putinovho priateľa zomrel vo veku 35 rokov

Igor Sečin a jeho syn Ivan (Zdroj: profimedia.sk)

Ide o ďalšiu záhadnú smrť v úzkom kruhu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ako informuje britský „The Sun“, Ivan Sečin, syn Putinovho dôverníka a šéfa Rosneftu Igora Sečina, zomrel vo veku iba 35 rokov.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 728 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Smrť Ivana Sečina bola podľa spravodajského portálu dva týždne záhadne zatajovaná. Syna ruského oligarchu vraj našli mŕtveho v jeho vile v elitnej štvrti Europe-1 v Krasnogorsku pri Moskve 5. februára. Príčinou smrti bola uvoľnená krvná zrazenina. Jeho smrť je záhadná, pretože 35-ročný muž mal byť údajne vo výbornom zdravotnom stave.

Ivan Sečin sa pred smrťou sťažoval na nedostatok dychu

Insideri informovali na telegramovom kanáli „VChK-OGPU“, že Rusovi okolo 4:30 v noci 5. februára nebolo dobre a sťažoval sa na dýchavičnosť. "Muž spadol na posteľ a stratil vedomie. Okoloidúci zniesli Ivana na poschodie a pokúsili sa vykonať prvotné resuscitačné opatrenia. Zároveň ochrankár Ivana Sečina privolal záchranku," uvádza sa na kanáli Telegramu. Keď však sanitka dorazila na miesto nešťastia, lekári už len skonštatovali, že je mŕtvy.

Otec Ivana Sečina Igor Sečin bol od 90. rokov považovaný za blízkeho dôverníka Vladimira Putina a v minulosti bol často označovaný za jeho „pravú ruku“. Jeho a jeho energetickú spoločnosť Rosnefť vážne zasiahli ekonomické sankcie, a preto Sečin odvtedy vedie kampaň za ich zrušenie.

Podľa „Sun“ bola záhadná nielen smrť Ivana Sečina, ale aj jeho život. 35-ročný muž vraj zrejme používal pseudonym Evgenij Anatolievič Panin. Verí sa, že buď chcel skryť svoje bohatstvo, alebo sa obával o vlastnú bezpečnosť, ak by vystupoval pod svojím skutočným menom.

Putinov priateľ poveril svoju vlastnú bezpečnostnú službu, aby vyšetrila okolnosti jeho smrti

Kanál Telegram naďalej tvrdí, že Igor Sečin zabránil ruskému vyšetrovaciemu výboru, FSB a ďalším bezpečnostným silám vo vyšetrovaní okolností smrti jeho syna. Namiesto toho si najal vlastnú bezpečnostnú službu Rosneftu, pretože ju tvoria „bývalí zamestnanci FSB a vyšetrovacieho výboru, ktorí sú osobne lojálni k Sečinovi“.