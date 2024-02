EÚ zruší sankcie uvalené na dvoch Rusov a jedného Slováka kvôli vojne na Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska únia zo sankčných listín vyradí dvoch ruských podnikateľov a jedného Slováka. Agentúre Reuters to dnes oznámili dva diplomatické zdroje, podľa ktorých sa bude jednať o ruského miliardára a spoluzakladateľa technologickej spoločnosti Yandex Arkadija Voloža, ďalšieho Rusa Sergeja Mndojanca a Jozefa Hambálka, zakladateľa slovenskej odnože kontroverzného ruského klubu motorkárov Noční vlci, ktorí sú známi blízkym vzťahom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

EÚ zmrazila majetok a zakázala cestovanie približne 2000 subjektov, ktoré sú podľa nej zapojené do ruskej invázie na Ukrajinu alebo z nej majú prospech. Platnosť niektorých obmedzení má vypršať 15. marca. Zástupca 27 krajín únie sa v stredu dohodli na ich predĺžení, zo zoznamu však vyškrtnú Volože, Mndojance a Hambálka. Volož je spoluzakladateľom ruského internetového gigantu Yandex a podľa zdrojov sa prípad proti nemu oslabil po tom, čo vlani v lete označil vojnu Moskvy na Ukrajine za "barbarskú". Podľa EÚ Mndojanc predtým riadil vzťahy s vládou v ruskom konglomeráte Sistema a je tiež členom správnej rady ruského think-tanku, ktorý Kremľa radí v oblasti zahraničnej a obrannej politiky.

Hambálek, ktorý čelil obvineniu z výcviku motorkárov pre boj na Ukrajine a "šírenia proruskej propagandy", založil slovenskú odnož Nočných vlkov. Tento motorkársky klub každoročne organizuje jazdy európskymi štátmi vrátane Česka pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny. Ich akcia ale budí pri úradoch nevôľu, lebo spolok býva označovaný za krajne nacionalistický. Šéf Nočných vlkov Alexander Zaldostanov je navyše na sankčnej listine USA i EÚ za podporu ruskej anexie ukrajinského Krymu. Jeden z diplomatických zdrojov uviedol, že tieto tri prípady sú považované za "právne neobhajiteľné", okrem iného kvôli zmene správania v prípade Volože.

Dôkazy sú považované za silné

Diplomatické zdroje EÚ tiež Reuters oznámili, že Maďarsko opäť lobovalo za zrušenie sankcií proti ruskému miliardárovi Ališerovi Usmanovi. Prípad kovodelného a telekomunikačného magnáta podľa zdrojov nebol považovaný za právne "slabý" vzhľadom na to, že začiatkom tohto mesiaca prehral odvolanie proti sankciám na Najvyššom súde bloku. Zdroje, ktoré hovorili pod podmienkou anonymity, uviedli, že Budapešť rovnako neúspešne usilovala o vyradenie ruského bývalého jazdca formuly 1 Nikitu Mazepina a Vjačeslava Kantora, ktorý je podľa EÚ skutočným vlastníkom ruského výrobcu hnojív Acron. "Dôkazy proti všetkým sú považované za silné," uviedol jeden z diplomatov. "Návrh" Maďarska upustiť od trestných opatrení voči nim sa podľa stretol s masívnym odporom.

Zmeny vstúpia do platnosti pred 15. marcom a budú znamenať, že vlády EÚ budú môcť okamžite uvoľniť všetok majetok Volože, Mndojanca a Hambálka, ktorý bol zmrazený. Zástupcovia EÚ okrem toho v stredu odsúhlasili trinásty balík sankcií proti Rusku, ktorý rozširuje sankčný zoznam o mená dvoch stoviek ľudí, firiem či inštitúcií, ktoré sa podľa únijnej diplomacie nejakým spôsobom podieľajú na agresii proti Ukrajine. Sankcie musia ešte formálne schváliť členské štáty, podľa Reuters by sa tak malo stať v piatok, aby balík vstúpil do platnosti pri príležitosti druhého výročia začatia ruskej agresie proti Ukrajine, ktoré pripadá na sobotu.