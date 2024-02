MIMORIADNY ONLINE Ukrajinu zráža početná ruská prevaha, tvrdia ľudia na fronte: Zelenskyj poďakoval vzdušným silám

(Zdroj: Facebook/General Sraff of Ukrainian Armed Forces)

KYJEV - Zatiaľ čo ukrajinská vojna vstupuje do tretieho roka, pechota 59. brigády ukrajinských síl čelí neradostnej realite - chýbajú jej vojaci aj munícia na to, aby mohla vzdorovať ruským vojakom. Napísala to agentúra Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.