Výročie ruskej invázie doplnia ďalšie sankcie! Európska únia sa nevzdáva: Cieľom je aj Severná Kórea

(Zdroj: SITA/AP/Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool, Getty Images)

archívne video

Štefanec v Európskom parlamente o obchádzani sankcií EÚ uvalených na Rusko (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Ide o jeden z najširších sankčných balíkov Európskej únie voči Rusku. Teraz by sa mala začať oficiálna procedúra jeho zavedenia a do platnosti by mal vstúpiť k 24. februáru, na druhé výročie začiatku ruskej invázie.

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Agentúre AFP sa predtým podarilo nahliadnuť do pripravovaného dokumentu, ktorý obsahoval obmedzenia dovozu výrobkov troch čínskych firiem za dodávky materiálu pre ruskú armádu a taktiež sankcie voči severokórejskému ministrovi obrany Kchang Sun-namovi za poskytnutie rakiet Rusku.

Na snímke poskytnutej severokórejskou vládou severokórejský vodca Kim Čong-un (vpredu uprostred) usmerňuje testovacie odpálenie rakiet typu zem-more v Severnej Kórei v stredu 14. februára 2024. (Zdroj: SITA/Kórejská ústredná tlačová agentúra/Korea News Service via AP)