Už žiadny dúhový poník ani jednorožec! Ruská polícia zasahovala na akcii venovanej detskej rozprávke

V Moskvě narušili příslušníci FSB festival Mi Amore Fest, který pořádali fanoušci kresleného seriálu My Little Pony.



Akce byla přerušena pod záminkou šíření "LGBT propagandy". Nepomohlo ani přemalování duhového poníka na plakátu do barev ruské vlajky. pic.twitter.com/QLwJegn12U