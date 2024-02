Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred ďalšou pandémiou: Môže mať horší dopad na svet ako koronavírus!

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Zdroj: SITA/Jean-Christophe Bott/Keystone via AP)

ŽENEVA – Šéf svetovej zdravotníckej organizácie varoval pred ďalšou pandémiou. Práve tá má byť ešte horšia ako pandémia koronavírusu a svet môže „draho zaplatiť“ za to, že sme opäť nepripravení.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, etiopský mikrobiológ, imunológ a politik, predseda Svetovej zdravotníckej organizácie varoval pred ďalšou chorobou, ktorá môže už čoskoro vypuknúť. Choroba X ako ju odborníci aktuálne nazývajú by mohla mať pre planétu Zem zničujúce dôsledky. Šéf WHO informoval, že najdôležitejšia je pripravenosť na pandémiu, ktorá nám opäť chýba, informoval britský the Sun.

Hlavného hygienika Jána Mikasa na poste nahradí Tatiana Červeňová, informuje ministerka Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na nedávnej konferencii poznamenal: „V súčasnosti zostáva svet nepripravený na ďalšiu chorobu X a ďalšiu pandémiu. Ak by vypukla zajtra, čelili by sme mnohým a rovnakým problémom, ako tomu bolo pri pandémii COVID-19. Hrozí, že bolestivé lekcie, ktoré sme sa naučili sa zabudnú, pretože pozornosť sa obráti na ďalšie krízy, ktorým čelí náš svet. Ak sa však nepoučíme z týchto lekcií, nabudúce draho zaplatíme,“ dodal.

Pripomenul, že ďalšia pandémia je skôr otázkou kedy a nie "či vôbec". Pravdepodobnou chorobou X môže byť podľa Ghebreyesusa nový vírus chrípky, nový koronavírus, alebo dokonca patogén, o ktorom ešte ani nevieme. Práve ten by mohol byť smrteľnejší ako Covid-19 a spôsobiť vážnu medzinárodnú epidémiu.