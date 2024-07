Zlomí jej to pred voľbou väzy? Súd rozhodol v kauze von der Leyenovej! Ide o zmluvy s Pfizerom na covidové vakcíny

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

Medzi nezrovnalosťami, na ktoré poukázal súd Únie, bolo "čiastočné" odmietnutie zverejniť vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov únijných zástupcov zodpovedných za vyjednávanie týchto nákupov s farmaceutickými spoločnosťami. Skupina europoslancov podnikla právne kroky po tom, ako im komisia odmietla poskytnúť úplný prístup k zmluvám na vakcíny proti covidu-19, ktoré si výkonný orgán EÚ zabezpečil s výrobcami. Unijný súd verdikt oznámil deň pred hlasovaním v Európskom parlamente, na ktorom sa šéfka komisie Ursula von der Leyenová uchádza o znovuzvolenie.

Vyjednávaním von der Leyenovej sa šéfom farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albertom Bourlou o vakcínach proti covidu-19 sa na jar začal zaoberať Úrad európskeho verejného žalobcu (EPPO). Vyšetrovatelia EPPO prípad prevzali od belgických žalobcov, ktorí von der Leyenovú vyšetrovali kvôli "zasahovaniu do verejných funkcií, ničeniu SMS, korupcii a konfliktu záujmov".

Otázky okolo toho, ako bola zmluva s Pfizerom dojednaná, prenasledujú šéfku Európskej komisie od chvíle, keď list The New York Times (NYT) uviedol, že si vymieňala správy so šéfom tejto farmaceutickej firmy v čase prípravy obrieho kontraktu z mája 2021. Vakcínsi EÚ od Pfizeru objednala stovky miliónov a dvojica si podľa NYT volala a vymieňala správy asi mesiac, pričom táto "osobná diplomacia zohrala v dohode veľkú úlohu".

Reakcia eurokomisie

Európska komisia v reakcii uviedla, že súd žalobe vyhovel iba čiastočne v dvoch bodoch. "Rozhodol, že komisia mala poskytnúť viac vysvetlení, aby odôvodnila odmietnutie prístupu k niektorým ustanoveniam zmlúv. Rovnako rozhodol, že komisia mala poskytnúť osobné údaje týkajúce sa členov vyjednávacích tímov zložených zo zástupcov členských štátov a úradníkov komisie," uviedla EK vo vyhlásení.

"Všeobecne platí, že komisia v súlade so zásadami otvorenosti a transparentnosti poskytuje čo najširší prístup verejnosti k dokumentom. V týchto prípadoch musela komisia nájsť ťažkú ​​rovnováhu medzi právom verejnosti, vrátane poslancov Európskeho parlamentu, na informácie a právnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo samotných covidových zmlúv, ktoré by mohli viesť k nárokom na náhradu škody za peniaze daňových poplatníkov,“ uviedla EK. "Súdny dvor totiž v minulosti v mnohých prípadoch uznal potrebu chrániť obchodné záujmy zmluvného partnera," dodala.