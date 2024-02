Rusko použilo vražednú hypersonickú raketu: Tisíce ľudí odrezalo od vody a elektriny

Tento záber pochádza zo skúšky rakety Zirkon z roku 2022. (Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Nadzvukovú strelu Cirkon Rusko podľa Ruvina použilo v stredu minulý týždeň. Riaditeľ kyjevského inštitútu to uviedol na platforme Telegram, kde zároveň zverejnil zábery úlomkov rakety. O tom, že ide naozaj o strelu Cirkon, podľa neho svedčí značenie na nájdených úlomkoch.

archívne video

Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila nepriateľskú raketu (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Protilodné strely Cirkon sú podľa skorších vyhlásení ruskej armády schopné dosiahnuť až deväťnásobok rýchlosti zvuku a pri dolete od 600 do 1 500 kilometrov môžu zasahovať námorné i pozemné ciele. Strela nesie bojovnú hlavicu s hmotnosťou 300 až 400 kilogramov a Rusko ju má vo svojej výzbroji od januára 2023, zhrnul Ruvin. Strela podľa neho minulý týždeň na Ukrajine zasiahla oblasť, kde nie sú žiadne vojenské objekty, a spôsobila ujmu civilnému obyvateľstvu. O akú konkrétne oblasť ide, Ruvin neuviedol.

Admirál Gorškov, ktorý je vyzbrojený špičkovými hypersonickými raketami Zircon, sa minulý týždeň vydal na zaoceánsku plavbu. (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

Starosta mesta Dnipro Borys Filatov dnes na sieti Telegram uviedol, že ruské sily zaútočili na infraštruktúru a časť mesta ich údery odrezali od dodávok vody a elektriny. Podľa ukrajinského letectva išlo o kombinovaný útok dronov a navádzaných striel.

V dôsledku predchádzajúceho náletu dronov z dnešnej noci sa v rovnakej Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode krajiny ocitli desaťtisíce ľudí bez elektriny a vody. O dodávky elektriny prišlo asi 29-tisíc odberateľov v pavlohradskom okrese a ďalších 10-tisíc bytov a domov v meste Ternivka je bez vody, napísal dnes šéf oblastnej správy Serhij Lysak na telegrame. Jeden dron podľa spoločnosti Ukrenerho zasiahol rozvodňu v Dnepropetrovskej oblasti.

Šéf Charkovskej oblasti Oleh Syněhubov v nedeľu neskoro večer uviedol, že Rusko zaútočilo na jeho región raketami odpálenými zo systémov S-300 v ruskej Belgorodskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou. Útok si podľa neho nevyžiadal žiadne obete ani zranenia ľudí. Škody však utrpeli niektoré nebytové budovy.

Rusko aj Ukrajina v posledných mesiacoch zvýšili počet leteckých útokov mimo frontovej línie a zameriavajú sa na kritickú energetickú, vojenskú a dopravnú infraštruktúru protivníka, pripomenula agentúra Reuters.