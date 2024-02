Lotyšsko zastavuje dovoz ruského a bieloruského obilia a ďalších produktov

(Zdroj: TASR/DPA/Friso Gentsch)

Zákaz importu tiež znamená, že tovar z týchto dvoch susedných krajín Lotyšska sa už nebude môcť dovážať ani z tretích krajín. Cez Lotyšsko však môže naďalej prechádzať v tranzite. Cieľom novely zákona je zabrániť tomu, aby Rusko a Bielorusko a ich spoločnosti získavali dodatočné príjmy z vývozu svojich výrobkov do Lotyšska, ktoré by sa podľa parlamentu mohli použiť na financovanie vojny na Ukrajine. "Štyri hlavné skupiny výrobkov - krmivo pre zvieratá, obilie, hrach a repkový olej predstavovali 90 percent poľnohospodárskych produktov dovážaných do Lotyšska z Ruska," uvádza sa v parlamentnom vyhlásení.

Nariadenie sa bude spočiatku uplatňovať do 1. júla 2025. Najprv ho však musí schváliť prezident Edgars Rinkevičs. Po nadobudnutí účinnosti zákazu musí vláda do dvoch týždňov predložiť zoznam poľnohospodárskych výrobkov a krmív, ktoré sa už nesmú dovážať do Lotyšska z Ruska a Bieloruska. Vláda podľa oznámenia parlamentu musí do 1. marca predložiť tiež správu o vplyve zákazu dovozu na lotyšskú ekonomiku. Podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Ruska do Lotyšska za prvých desať mesiacov minulého roka predstavoval 280 miliónov eur. Tento krok "je ďalším prvkom spoločnej sankčnej politiky EÚ prijatej v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine", uvádza sa vo vyhlásení lotyšského parlamentu.