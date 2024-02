Krutá smrť 17-ročného nadaného basketbalistu: Dobodali ho na stanici! Zomrel iba preto, že bol Ukrajinec?

Mladého basketbalistu dobodali nožom. (Zdroj: Facebook)

Polícia vyšetruje smrť 17-ročného mladíka, ktorý zomrel v sobotu 10. februára večer na hlavnej stanici v Oberhausene. Pozadie toho, čo sa stalo, je stále nejasné, uviedol v pondelok policajný hovorca v Essene. Po konzultácii so štátnym zastupiteľstvom sa polícia pokúsi zverejniť ďalšie informácie. Potvrdili však, že mŕtvy muž je Ukrajinec.

Basketbalový zväz v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev uviedol, že 17-ročného juniorského basketbalistu bodli - údajne preto, že bol Ukrajinec. Ďalší Ukrajinec utrpel zranenia.

Obeťou je Volodymyr Jermakov. Hral za basketbalový klub Art Giants Düsseldorf. Klub smrť 17-ročného mladíka zverejnil v pondelok ráno a na sociálnej sieti Facebook napísal, že mladý hráč "sa stal obeťou násilného činu." Druhým zraneným hráčom je jeho spoluhráč Artem Kozachenko. Útok vraj prežil a momentálne je v nemocnici.

Volodymyr Jermakov hral v bundeslige do 19 rokov a bol nominovaný do reprezentácie do 18 rokov. Ako píše jeho klub, utiekol pred vojnou na Ukrajine. V Düsseldorfe je od júla 2023. Tam našiel svoj domov. Jeho klub smúti: „Stanú sa veci, ktoré sa niekedy jednoducho nedajú pochopiť ani opísať slovami."

17-ročný Ukrajinec zomrel napriek operácii

Spory sa začali v autobuse na ceste do centra Oberhausenu a podľa polície vyvrcholili fyzickou potýčkou po opustení autobusu na spomínanom mieste.

Štyria mladí ľudia vrátane dvoch mladíkov ukrajinského pôvodu vo veku 17 a 18 rokov z Düsseldorfu utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalších dvoch, 14-ročného z Gelsenkirchenu a 13-ročného z Oberhausenu, previezli s ťažkými zraneniami do nemocníc. 17-ročný Ukrajinec zomrel počas mimoriadnej operácie.

Páchateľ je polícii známy

Po úteku útočníkov z miesta činu, oddelenie vrážd na policajnom riaditeľstve v Essene pod vedením prokuratúry v Essene prevzalo vyšetrovanie a nasledujúce ráno sa mu podarilo zatknúť dvoch podozrivých, 15-ročného z Gelsenkirchenu a jedného 14-ročného z Herne.

Obaja boli polícii známi. Na 15-ročného bol pre závažnosť obvinení vydaný príkaz na zatknutie, 14-ročný bol pre nedostatočné dôkazy odovzdaný jeho zákonnému zástupcovi.

Okolnosti a motívy činu naďalej vyšetrujú.