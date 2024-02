Súd v Jemene odsúdil 13 osôb usvedčených z homosexuality na trest smrti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako v utorok informovala agentúra AFP, rozsudky smrti boli zverejnené v nedeľu súdom v meste Ibb v rovnomennej provincii, kde zadržiavajú aj ďalších 35 ľudí stíhaných za homosexualitu.Bezprostredne nie je jasné, kedy mali byť popravy vykonané. Popravy však majú byť verejné.Proti rozsudkom je však ešte možné sa odvolať, doplnila AFP.AFP dodala, že húsíjskí povstalci nie vždy vykonajú rozsudky smrti. Svedčí o tom aj správa o stave dodržiavania ľudských práv z roku 2022, v ktorej sa uvádza, že od dobytia hlavného mesta Saná v roku 2014 húsíovia odsúdili na smrť 350 ľudí, pričom popravili "len" 11 z nich.

Mimovládne organizácie tvrdia, že miera porušovania ľudských práv sa zvýšila, odkedy húsíovia začali nedávno podnikať útoky na lode plaviace sa v Červenom mori - údajne tak konajú na protest proti vojne medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas."Husíovia doma (v Jemene) eskalujú porušovanie práv, zatiaľ čo svet je zaneprázdnený sledovaním ich útokov v Červenom mori," objasnila jemenská vedecká pracovníčka Niku Džafarniaová, ktorá pracuje pre organizáciu Human Right Watch.Džafarniaová dodala, že ak by húsíom skutočne záležalo na ľudských právach - napr. Palestínčanov, s ktorými sa prostredníctvom svojich útokov na západné ciele solidarizujú -, nebičovali by a neukameňovali Jemenčanov na smrť".

Húsíovia z hornatého severu Jemenu patria k náboženskej sekte zajdíja, ktorá je odnožou šiitského islamu. Húsíjské povstalecké jednotky, založené s cieľom presadzovať teokraciu, sa stali známymi v 90. rokoch 20. storočia, keď povstali kvôli údajnému zanedbávaniu svojho regiónu zo strany vlády v Saná.Od roku 2015 húsíjskí povstalci bojujú proti provládnej vojenskej koalícii vedenej susednou Saudskou Arábiou. Konflikt medzi týmito dvomi tábormi si vyžiadal tisíce mŕtvych a milióny ľudí sa preň ocitli na pokraji hladomoru.