Republikáni na Floride chcú zakázať dúhové vlajky na školách

TALLHASSEE - Zákonodarcovia z Republikánskej strany v americkom štáte Florida v stredu predložili návrh zákona, ktorý zakazuje učiteľom a iným štátnym zamestnancom vešať dúhové vlajky na školy a iné vládne budovy. Takéto vlajky by sa podľa návrhu nesmeli nosiť ani v podobe odznaku na oblečení. TASR o tom informuje vo štvrtok na základe správy agentúry AP.

Predložený legislatívny návrh konkrétne zakazuje v akejkoľvek budove štátnej alebo miestnej správy vrátane škôl a univerzít vyvešiavať vlajky, ktoré reprezentujú "rasový, sexuálny, rodový alebo politický ideologický názor". Zákon sa nevzťahuje na študentov a štátnych zamestnancov, keď nie sú v práci alebo vo verejných budovách. "Triedy vo verejných školách by nemali byť miestom, kde sa naše deti radikalizujú a kde sú nabádané k tomu, aby prijali tieto predpojaté, radikálne ideológie... Je absolútne nevhodné, aby sa takéto vlajky prezentovali pred žiakmi vo verejných školách a taktiež v priestoroch vládnych budov," uviedol predkladateľ návrhu zákona, republikánsky člen dolnej komory floridského zákonodarného zboru David Borrero.

Kritici tvrdia, že navrhované obmedzenia vychádzajú z nenávistných a autoritárskych ideológií

Dodal však, že v školských triedach by po novom mohli byť vyvesené vlajky suverénnych štátov, ktoré sú uznané americkou vládou, napríklad vlajka štátu Izrael. Keďže USA neuznávajú Palestínu ako štát, tento zákon by zakázal aj vystavovanie palestínskej vlajky. Kritici návrhu z radov Demokratickej strany tvrdia, že navrhované obmedzenia vychádzajú z nenávistných a autoritárskych ideológií. "Sme v Rusku? Sme na Kube? Toto je autoritárstvo a fašizmus v tej najčistejšej podobe," uviedol floridský demokratický senátor Shevrin Jones, ktorý má pred svojou kanceláriou vyvesené dúhové symboly, ktoré by tam podľa navrhovaného zákona byť nesmeli. Floridskí poslanci už prijali niekoľko zákonov zameraných proti LGBTQ+ komunite.

Súčasný republikánsky guvernér Floridy Ron DeSantis sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb, rovnako ako exprezident USA Donald Trump, ktorý má na Floride svoje súkromné sídlo Mar-a-Lago. DeSantis už podpísal viaceré zákony, ktoré zakazujú terapiu zameranú na zmenu pohlavia u detí a tiež takzvané drag show v školách. Školy sa takisto nesmú pýtať žiakov, v akom rode si želajú byť oslovovaní. Ľudia okrem toho nesmú využívať verejné mužské alebo ženské WC podľa vlastného uváženia. Nové zákony na Floride takisto zastavujú štátne financovanie terapie zameranej na zmenu pohlavia u dospelých osôb.