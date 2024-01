Indické námorníctvo zachránilo pred únosom v Arabskom mori nákladnú loď

Ilustračné foto (Zdroj: X/mavi9261)

Členovia indickej zásahovej skupiny tiež potvrdili, že na palube lode sa už nenachádzajú nijakí únoscovia. "Piráti pravdepodobne vzdali pokus o únos po ráznom varovaní o zastavení indickou vojenskou loďou," uviedli námorné sily. Nákladnú loď plaviacu sa pod vlajkou Libérie zajali piráti vo štvrtok pri pobreží Somálska. Vo štvrtkovej správe Britskej organizácie pre námorný obchod (UKMTO) sa uvádzalo, že bola zajatá loď na sypaný odpad, na ktorú nastúpilo päť alebo šesť ozbrojencov. K incidentu prišlo 850 kilometrov východne od somálskeho prístavného mesta Eyl, uviedla UKMTO. Kapitán unesenej lode podľa správy uviedol, že posádka sa zabezpečila v kabíne na čelnej časti lode.

Lode nasadili ešte v decembri

India ešte v decembri nasadila do Arabského mora niekoľko vojenských lodí so zámerom udržať si "odstrašujúcu" prítomnosť v regióne. Išlo o reakciu na sériu nedávnych útokov na dopravné lode vrátane útoku dronom neďaleko indického pobrežia, ktorý Spojené štáty pripisovali Iránu. Teherán tieto obvinenia vzápätí poprel. Počet incidentov s pirátmi pri pobreží Somálska klesá. Pirátom sa však podarilo zajať nákladnú loď aj 14. decembra. Po únose ju nasmerovali k Somálsku, uviedlo centrum pre pirátstvo Medzinárodného námorného úradu (IMB). Jemenskí povstalci húsíovia, ktorí ovládajú väčšinu Jemenu ležiaceho na druhej strane Adenského zálivu naproti Somálsku, okrem toho v regióne napádajú lode. Robia to v reakcii na vojnu Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Ich útoky narušili lodnú dopravu na kľúčových obchodných trasách vedúcich cez Suezský prieplav.