V obrovskej rýchlosti vpálil do mamičky († 37) s dcérkou († 11) na chodníku: Polícia ho prepustila, údajne to nebolo úmyselne!

Tragická nehoda v Passau na nakúpnej ulici, o život prišla mladá mamička aj s dcérkou (Zdroj: X/@WEBDENews)

Po smrteľnej nehode, ktorá sa stala v piatok, polícia prepustila vodiča kamiónu v Passau na slobodu. Policajná hovorkyňa v sobotu uviedla, že 63-ročný muž je vyšetrovaný pre usmrtenie z nedbanlivosti. Zatiaľ však nič nenasvedčuje úmyselnému prečinu a preto nevznikol dôvod na väzbu. Z policajného zaistenia ho prepustili, informujú nemecké médiá.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 671 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Incident, ku ktorému došlo v sobotu sa stal na jednej z rušných ulíc v centre. Vodič kamiónu prešiel okolo zastaveného autobusu po chodníku a zrazil piatich ľudí. Na mieste nešťastia zomrela 37-ročná žena, jej 11-ročná dcérka podľahla zraneniam v nemocnici. Deväťročný syn, ktorý bol na mieste nehody s matkou utrpel ťažšie zranenia, no aktuálne je už mimo ohrozenia života. V nemocnici zostala ešte 70-ročná žena a 45-ročnú ženu, ktorá prepustili z lekárskej starostlivosti.

(Zdroj: TASR/AP/Zema Medien)

Polícia v prípade nevylučuje ani technický problém na vozidle alebo jazdnú chybu vodiča. Naďalej pokračujú vo výsluchoch svedkov. Alkohol ani drogy u vodiča kamiónu nezistili. Čakajú však na ďalšie analýzy nehody a vyhodnotenia dôkazov pre konečné rozhodujúce vyhlásenia. Na mieste nehody však vyšetrovanie už uzavreli.