Európska únia plánuje obrovské zmeny: Vodiči pripravte sa! TOTO všetko môže byť inak

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL/BRATISLAVA – V Bruseli je na stole pravidlo, ktoré sa po schválení dotkne cestnej premávky všetkých členských krajín. Bojuje sa za návrh, aby sa znížil vek spolujazdca 17-ročného vodiča na cestnej komunikácii. Vozidlo by tak naďalej za istých obmedzení mohla riadiť osoba, ktorá ešte nedovŕšila dospelosť. Boli by tu však isté obmedzenia.

archívne video

Vodička kvôli videohovoru prišla o vodičský preukaz (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Európska únia rieši v súčasnosti zavedenie nových pravidiel, ktoré by platili plošne v rámci celej únie. Rada Európskej únie sa len nedávno vyjadrila k bezpečnej cestnej premávke. Ako informuje The Portugal News, po novom by sa mohol znížiť vek spolujazdca vo vozidle, ktoré šoféruje 17-ročná osoba s oprávnením.

Najmenej päť rokov

Osoba vo veku 17 rokov, ktorá úspešne absolvuje teoretickú aj praktickú časť skúšky v autoškole, bude môcť riadiť motorové vozidlo v cestnej premávke jedine vtedy, ak bude vo vozidle na mieste spolujazdca prítomná ďalšia osoba staršia ako 24 rokov. U tejto osoby musí platiť, že bude v triezvom stave, musí mať oprávnenie riadiť vozidlo najmenej päť rokov a v prípade potreby musí byť schopná poskytovať pokyny počas jazdy.

(Zdroj: Getty Images)

Priestupky

Pre nových vodičov sa vzťahuje aj tzv. "nulová tolerancia" požívania alkoholu. V prípade pozitívneho testu na drogy ich čakajú sankcie. Ak prichytia policajti neplnoletého za volantom bez dozerajúcej osoby, bude tento čin chápaný ako dopravný priestupok. Za dva priestupky alebo jednu dopravnú nehodu, do dvoch rokov od vydania vodičského preukazu, musí ísť dotyčný na doškoľovací kurz. V autoškole si dotyčný posedí aj vtedy, ak za rok spôsobí tri dopravné priestupky a dostane pokutu vo výške najmenej 60 eur.

(Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Text schválený členskými štátmi podlieha ešte formálnemu schváleniu Radou Euróspkej únie a Európskym parlamentom.

Súčasné podmienky v SR