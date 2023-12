Žena dostala katastrofálny účet za vodu: Skončila s infarktom v kritickom stave v nemocnici! VEĽKÝ omyl

Žena dostala vysoký účet za vodu. (Zdroj: X)

Chyba v poslednom účte za vodu má tragické následky. Keď 88-ročná Caterina Giovinazzo z Camporosso dostala účet na 15 339,94 eura, zrútila sa. Odvtedy je dôchodkyňa na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Sanreme, meste pri Stredozemnom mori neďaleko hraníc s Francúzskom.

Keď sa rodina opýtala firmy na vysokú sumu, ukázalo sa, že žene mal prísť účet v celkovej výške 55 eur za skutočnú spotrebu vody. Ako povedal jeden z jej bratov talianskej televízii RAI, Caterina po prijatí účtu utrpela infarkt.

Jej stav je kritický, povedal Rocco Giovinazzo. Sumu na účte jej prečítala práve jej nevesta. Podľa účtu údajne dôchodkyňa spotrebovala od augusta do októbra ohromných 4 182 metrov kubických vody. To by bolo 4 182 000 litrov vody. Pre porovnanie: Dva metre hlboký olympijský bazén pojme 2 500 000 litrov vody.

Rocco Giovinazzo oznámil túto záležitosť vodárenskej spoločnosti. "Zamestnanec porovnal údaje a zistil, že informácie na faktúre sa nezhodujú." Caterina za svoju spotrebu vody zaplatí v priemere 65 eur. Zamestnanec dal skontrolovať meradlo rodine Giovinazzo - rýchlo sa ukázalo, že došlo k chybe v odčítaní merača.

„Pred odoslaním takéhoto vyúčtovania chorému dôchodcovi mohli dať merač skontrolovať inému technikovi. Pri osobnej návšteve sme počuli, že boli zaslané aj ďalšie nesprávne faktúry, ale žiadna nebola na takú vysokú sumu,“ uviedla rodina dôchodkyne.

Rodina už firme vyplatila 7 669 eur. Suma bude teraz vrátená Giovinazzovcom. Nový účet za vodu už je na ceste. Rodina teraz zvažuje, že podnikne právne kroky proti spoločnosti: „Budeme diskutovať o tom, čo robiť. Táto história sa nesmie opakovať."