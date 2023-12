TAKTO vyzerá zoznam najlepších slovenských nemocníc súčasnosti! Je medzi nimi aj tá vaša?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Slovenské zdravotníctvo si v posledných rokoch prechádzalo lepšími aj horšími časmi. Byrokracia ani politika však pri vyhľadávaní zdravotnej starostlivosti u bežného pacienta rolu nehrá. Pokiaľ sa dostaneme do úzkych a potrebujeme vyhľadať pomoc odborníka, každý z nás sa chce dostať do tých najlepších rúk. Odpoveď na to, kam sa pri zdravotných problémoch vybrať, ponúka Inštitút INEKO, ktorý zverejnil zoznam najlepších nemocníc na Slovensku.