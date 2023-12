MIMORIADNY ONLINE Vláda USA uviedla, že nevedela o údajných plánoch Hamasu na útok

Zranení Palestínčania po izraelskom útoku v Gaze (Zdroj: SITA/AP Photo/ Hatem Moussa)

Izraelská armáda likviduje podzemné tunely v školách a škôlkach

Izraelská armáda likviduje podzemné tunely v školách a škôlkach (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

6:20 Izraelská armáda identifikovala projektil prechádzajúci zo Sýrie smerom na severný Izrael. Projektil dopadol na otvorenom priestranstve. Informovali o tom Ozbrojené sily Izraela.

Izrael rozšíril pozemnú operáciu aj na juh Pásma Gazy, potvrdila armáda

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi dnes potvrdil, že izraelské sily rozširujú pozemnú operáciu aj na juh Pásma Gazy, píše spravodajský web The Times of Israel (ToI). Pozemné operácie na severe tohto územia medzitým podľa Haleviho pokračujú. Šéf izraelskej tajnej služby Šin Bet Ronen Bar podľa nahrávky, ktorú dnes zverejnila izraelská stanica Kan, vyhlásil, že Izrael bude príslušníkov Hamasu likvidovať všade, teda okrem Pásma Gazy aj v Libanone, Turecku či Katare, a to za cenu, že to potrvá roky.

Kedy bola nahrávka vyhotovená ani o kom Bar hovoril, nie je jasné, píše agentúra Reuters. Šin Bet vec odmietol komentovať.

"Včera (v sobotu) a dnes sme zabili veliteľa práporov Hamasu, veliteľa rôt a mnohých operatívcov. A včera ráno sme začali rovnaký postup na juhu Pásma Gazy," povedal Halevi vojakom v južnom Izraeli. Dodal, že operácie na juhu Pásma Gazy nebudú o nič menej intenzívne ako na severe a že neprinesú menšie výsledky. "Velitelia Hamasu budú čeliť Izraelským obranným silám všade," vyhlásil Halevi a dodal, že armáda "prehlbuje svoje úspechy" na severe Pásma Gazy.

Na neoverených záberoch, ktoré v uplynulých dňoch kolovali na sociálnych sieťach, sú vidieť izraelské tanky v južnej časti Pásma Gazy, severne od Chán Júnisu. Hamas tiež tvrdí, že sa v oblasti stretol s izraelskými vojakmi.

Zhruba dva milióny ľudí, teda takmer všetci obyvatelia Pásma Gazy, sa teraz nachádzajú na juhu tohto územia, napísala agentúra AP. Na sever ani do susedného Egypta nemôžu, takže ich pohyb je obmedzený na oblasť s rozlohou 220 kilometrov štvorcových.

O zámere likvidovať Hamas všade, teda nielen na palestínskych územiach, podľa nahrávky, ktorú dnes zverejnila stanica Kan, hovoril šéf izraelskej bezpečnostnej služby Šin Bet. Poznamenal, že vláda stanovila cieľ zlikvidovať Hamas. "Je to náš Mníchov. Urobíme to všade, v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, v Libanone, v Turecku, v Katare. Bude to trvať niekoľko rokov, ale urobíme to," povedal.

Mníchovom mal Bar na mysli izraelskú reakciu na zabitie 11 Izraelčanov (piatich športovcov a šiestich ďalších členov izraelskej výpravy) počas mníchovskej olympiády v roku 1972, kde zaútočili palestínski extrémisti zo skupiny Čierne september. Izrael v nasledujúcich rokoch vo viacerých krajinách vykonával cielenú likvidáciu príslušníkov skupiny.

Palestínske hnutie Hamas, ktoré vládne v Pásme Gazy, 7. októbra zaútočilo na Izrael, zabilo 1200 ľudí a vyše 200 ich zajalo. Izrael vzápätí začal rozsiahlu ofenzívu v Pásme Gazy v snahe Hamas poraziť. Podľa dnešných údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy zomrelo v dôsledku izraelského bombardovania a pozemnej operácie viac ako 15.500 ľudí, prevažne civilistov.

Lídri Hamasu okrem Pásma Gazy zdržiavajú alebo často navštevujú Libanon, Turecko a Katar. Práve Katar pritom pomáhal sprostredkovať týždňové prímerie medzi Izraelom a Hamásom, ktoré sa skončilo v piatok.

Vláda USA uviedla, že nevedela o údajných plánoch Hamasu na útok

Vláda Spojených štátov nebola informovaná o plánovanom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, uviedol v nedeľu hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Informujeme o tom podľa agentúry DPA. "Naše spravodajské služby uviedli, že sa na to pozreli a aktuálne nemajú žiadne náznaky, že by mali nejaké predbežné upozornenie na tento dokument alebo že by o ňom vedeli," povedal Kirby pre televíziu NBC.

Vyjadrenie prišlo po správe denníka The New York Times, podľa ktorej Izrael dostal informácie o možnom útoku tohto rozsahu viac ako rok pred masakrom Hamasu. V správe sa píše, že medzi izraelskými predstaviteľmi vrátane zástupcov armády a spravodajských služieb prebehla rozsiahla výmena názorov na 40-stranový dokument s krycím názvom "Múr Jericha", ktorý opisoval bojový plán Hamasu. Odborníci napokon dokument údajne odmietli ako nedôveryhodný, pretože tento plán pokladali za príliš ambiciózny a príliš náročný na to, aby ho Hamas uskutočnil.