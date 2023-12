Chlapček (†5) odletel s mamou na svoju prvú dovolenku: Nečakaná tragédia! Nedalo sa mu už pomôcť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Tragédia na Vyšehradskej ulici v Petržalke: Z okna vypadli muž aj žena, v byte našli dobodané dieťa (Zdroj: Topky/Maarty)

Kelan, jeho mama Ciara, sestra a babka prileteli do Egypta 26. novembra. Mala to byť jeho úplne prvá dovolenka v zahraničí. Už na druhý deň ale tragicky zahynul, keď spadol do hotelového bazéna a utopil sa v ňom. Rodina je z jeho smrti absolútne zdrvená. Ich priateľka Serena Whiteheadová založila na stránke GoFundMe finančnú zbierku, ktorá by im pomohla zozbierať peníaze na prevoz mŕtveho chlapčeka späť do Británie a následný pohreb.

Boy, 5, dies after falling into Egypt pool on holiday https://t.co/RNVu826oHQ — BBC News (World) (@BBCWorld) November 27, 2023

"Kelan zo Sutton Coldfieldu išlel na svoju prvú zahraničnú dovolenku. Bohužiaľ už na druhý deň zahynul počas tragického incidentu, keď spadol do bazéna. Nedalo sa mu už pomôcť," píše sa na stránke.

Chlapec mal podľa svojej mamy, ktorá je momentálne opäť tehotná, veselú a šibalskú povahu. Potvrdili to aj zamestnanci základnej školy New Hill Primary School, ktorú navštevoval. "Vyjadrujem úprimnú sústrasť Kelanovej mame, ostatným členom rodiny a priateľom," uviedol jej riaditeľ Richard Parkin.