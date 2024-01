Dobrá správa! Cestovanie k Čiernemu moru sa pre Slovákov zmení: Na TOTO si ale dajte pozor

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Kto by nechcel toto mrazivé obdobie vymeniť za leňošenie pri mori a užívanie si horúceho slnečného počasia. Preniesť sa tam teraz môžeme aspoň dobrou správou na tento rok. Keďže Rada Európskej únie rozhodla o prijatí Bulharska a Rumunska do bezhraničnej zóny, cestovateľom bude namiesto pasov stačiť iba občiansky preukaz. Treba si dať však pozor, zatiaľ sa to týka len niektorých cestovateľov.

Ako informuje portál tn.cz, plné začlenenie oboch štátov do Schengenu bude postupné. Ľudia, ktorí už plánujú dovolenku pri Čiernom mori bez čakania na hraniciach, by tak mali spozornieť. Niektorí z nich totiž ešte budú pas nejaký čas potrebovať.

Pohľad na rumunské mesto Brašov pri západe slnka (Zdroj: Getty Images)

Prvá etapa začlenenia do bezhraničnej zóny odštartuje už 31. marca. Pas ale nebudú ľudia potrebovať iba v prípade, že do Bulharska či Rumunska poletia, prípadne pricestujú loďou. To platí aj pre hranicu medzi oboma krajinami. Naopak na ceste po ceste či vlakom cestovatelia stále budú musieť mať so sebou pas. Kedy presne sa zmena bude týkať aj pozemnej hranice, Rada Európskej únie zatiaľ nerozhodla. Očakáva sa však, že to bude ešte tento rok.

Krajiny na to čakali dlhý čas

O vstupe do schengenského priestoru rozhodli pred koncom roka 2023 krajiny Európskej únie. Na integráciu do európskeho priestoru voľného pohybu obe krajiny, ktoré sa stali členmi EÚ v roku 2007, čakali dlhý čas.

V roku 2011 rozšírenie shengenského priestoru zablokovalo Holandsko spoločne s Fínskom. Neskôr sa proti prijatiu Bulharska a Rumunska odmietavo stavalo Nemecko, ale predovšetkým práve Rakúsko, ktoré tak robilo pre obavy z nelegálnej migrácie. Rakúsko svoj súhlas udelilo až v posledných týždňoch minulého roka. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska hovorí o 12 rokoch vyjednávania.

Bulharsko (Zdroj: gettyimages.com)

Rumunsko a Bulharsko ležia na hlavných trasách nelegálneho obchodu so zbraňami, drogami a ľuďmi. Európska komisia ale uviedla, že dôkladné šetrenie preukázalo, že spĺňajú všetky požiadavky vstupu do Schengenu, pripomenula nedávno agentúra Reuters. Obe krajiny zhodne tvrdili, že rakúske veto bolo neoprávnené a že splnili všetky podmienky členstva.