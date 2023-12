Trans tínedžerku (†16) zavraždili 28 bodnutiami nožom: Vrahovia chceli počuť, či kričí ako dievča

Brianna Gheyová (Zdroj: Cheshire Constabulary)

Šokujúce detaily sa stali známymi počas procesu: Dvaja tínedžerskí vrahovia chceli využiť svoj zločin, aby zistili, či transka bude kričať ako dievča.

archívne video

Muž v bratislavskom podniku napadol druhého muža, hrozí mu väzenie (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Vo februári našli psičkári Briannino telo na ceste v Culcheth Linear Park neďaleko Warringtonu v grófstve Chester. V súdnej sieni v Manchestri si porota vypočula: Briannu zabili 28 bodnými ranami, zasiahli ju do hlavy, krku, chrbta a hrudníka. Brianna Ghey sa narodila ako chlapec menom Brett Spooner. Do školy chodila v anglickom Manchestri. Ale tam vzbudila pozornosť a pobúrenie svojich budúcich vrahov.

Dvaja tínedžeri plánovali svoju vraždu okrem iného prostredníctvom textových správ šesť mesiacov pred činom. Obžalovaný v správe napísal svojmu komplicke: "Chcem vidieť, či to kričí ako muž alebo dievča." Pritom používali hanlivo anglické zámeno "it".

Brianna najprv z pasce unikla

Dvaja obžalovaní sa údajne pokúsili Briannu vylákať do parku dva týždne pred vraždou pod zámienkou spoločného užívania drog. Odmietla. No pri novom pokuse 11. februára tohto roku padla do pasce a odišla do parku.

Dvaja vrahovia sa dohodli, že zavraždia a kruto zabijú svoju spolužiačku; boli posadnutí násilím, mučením a smrťou. A povzbudzovali sa navzájom. Krátko popoludní sa všetci traja stretli v parku. Dvaja obžalovaní opakovane bodali nôž do tela bezbrannej Brianny až kým nezomrela. Proces v prípade vraždy teraz prebieha na súde v Manchestri. Briannini rodičia sú prítomní. Verdikt sa očakáva o niekoľko týždňov.