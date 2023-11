Fiasko v ČR: Odborári prišli na protest ako arabskí šejkovia! Perly, zlaté prstene aj bunda za stovky eur

Šéf školských odborov František Dobšík a predseda strany PRO Ondřej Thor (v prilbe) (Zdroj: X/Kožený Jiří/Maty Brendlᅠ)

PRAHA – Protest, ktorý sa konal v Prahe začiatkom týždňa, sa stal terčom obrovskej kritiky. Široká verejnosť si všimla hneď niekoľko problémov, ktoré by sa dali zhrnúť do troch argumentov. Ľudia ich v hojnom počte začali rozoberať na sociálnych sieťach. Prísť na štrajk za zvyšovanie platov so zlatými prsteňmi chce poriadnu guráž. Ďalšie veľké zviera si neodpustilo bundu, o akej môžu kuchárky len snívať.