MIMORIADNY ONLINE V nemocnici v Gaze našli päť mŕtvych predčasne narodených detí

Červený kríž preváža rukojemníkov z Gazy do Egypta (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Ali)

TEL AVIV - Izrael dostal zoznam rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, ktorí majú byť dnes palestínskymi ozbrojencami prepustení, informovali servery listu Haarec a The Times of Israel. K okamžitému prepusteniu všetkých rukojemníkov vyzvali krajiny G7. Server listu The New York Times (NYT) zase napísal, že Izrael od začiatku vojny s Hamásom výrazne viac Palestínčanov zadržal, ako ich v rámci dohody s Hamásom prepustil.

Naživo z Izraela a Gazy

Nie je to prvýkrát, čo Hamas využil sanitky na terorizmus, tvrdia Izraelské obranné sily

Nie je to prvýkrát, čo Hamas využil sanitky na terorizmus, tvrdia Izraelské obranné sily (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

ONLINE

19:56 V nemocnici v Gaze našli počas prebiehajúceho prímeria päť mŕtvych predčasne narodených detí, uviedlo v stredu ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP. Pred začiatkom dočasného prímeria minulý piatok boli nemocnice v severnej časti Pásma Gazy počas siedmich týždňov izraelskej vojenskej ofenzívy terčom náletov. V niektorých z nich izraelská armáda nariadila evakuáciu.

19:55 Izraelská armáda v stredu uviedla, že palestínske militantné hnutie Hamas začalo s prepúšťaním ďalších 12 rukojemníkov zo zajatia v Pásme Gazy, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

18:32 Palestínske radikálne hnutie Hamas v stredu oznámilo, že počas prímeria s Izraelom v Pásme Gazy prepustilo dve rukojemníčky s ruským občianstvom. TASR informuje podľa agentúry AFP.

17:36 Obyvatelia Pásma Gazy sú obeťami "humanitárnej katastrofy obrovských rozmerov, ktorá sa odohráva pred očami celého sveta", uviedol v stredu generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. TASR informuje podľa agentúry AFP.

17:05 Izraelská armáda v stredu oznámila, že vyšetruje tvrdenia ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, podľa ktorých najmladší rukojemník, desaťmesačný chlapec, ako aj jeho štvorročný brat a ich matka zahynuli v Pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP a denníka Bild.

15:49 Dodávka humanitárnej pomoci dorazila začiatkom týždňa do núdzového centra OSN v utečeneckom tábore Džabalíja na severe Pásma Gazy, oznámila v stredu Agentúra OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNWRA). Pomoc sa sem dostala prvýkrát od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom, ktorá vypukla 7. októbra, informuje TASR podľa agentúry DPA.

14:57 Vojna v Pásme Gazy vytvára nové antisemitské aliancie vo vnútri Nemecka a zvýšila riziko teroristických útokov. Povedal to dnes šéf Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), ako sa oficiálne volá nemecká civilná kontrarozviedka, Thomas Haldenwang.

13:27 Palestínske militantné hnutie Hamas prepustí v stredu dve rukojemníčky s ruským občianstvom, oznámil vysokopostavený predstaviteľ hnutia Musá Abu Marzuk. Ženy budú prepustené spolu s ďalšími desiatim izraelskými rukojemníkmi, informuje agentúra DPA.

12:53 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu nazval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua "mäsiarom z Gazy" a obvinil ho z vyvolania antisemitizmu po celom svete. Informuje agentúra AFP. Erdogan opakovane kritizoval Izrael za rozsah zabíjania a ničenia v palestínskom Pásme Gazy, ktorý takto reaguje na útok Hamasu na svoje územie 7. októbra.

10:37 Palestínske militantné hnutie Hamas informovalo sprostredkovateľov dohody o pokoji zbraní v Pásme Gazy, že je ochotné predĺžiť prímerie o ďalšie štyri dni a prepustiť ďalších rukojemníkov, ktorých zadržiava od októbrového útoku na Izrael. Pre agentúru AFP to v stredu povedal zdroj blízky Hamasu, ktorý si želal ostať v anonymite.

10:12 Izrael a palestínske hnutie Hamas ďalej za sprostredkovanie Kataru, Egypta a Spojených štátov rokujú o predĺžení terajšieho prímeria v Pásme Gazy. Ak sa nedohodnú, mal by sa pokoj zbraní skončiť vo štvrtok nadránom. Agentúra AFP, katarská televízia Al-Džazíra a denník Haarec s odvolaním sa na svoje zdroje dnes uviedli, že pôvodne štvordňový pokoj zbraní, ktorý sa začal v piatok ráno a bol už raz predĺžený, by mohol trvať do nedele. K odkladu obnovenia ofenzívy izraelskej armády v Pásme Gazy by mohla prispieť aj návšteva amerického ministra zahraničia Antonyho Blinkena, ktorý má tento týždeň znovu prísť do Izraela, uviedla AP. Termín jeho príchodu zatiaľ nie je oficiálne známy.

9:43 Dvoch palestínskych tínedžerov zabila v utorok izraelská armáda pri raziách na Západnom brehu Jordánu (Predjordánsko), kde stúplo násilie zároveň s vojnou medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Informovalo o tom palestínske ministerstvo zdravotníctva, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.

9:14 Od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa skončili útoky, ktorým dovtedy americké sily v Iraku a Sýrii čelili takmer každý deň. Oznámil to v utorok americký Pentagón, informujeme podľa správy agentúry AFP. Americké sily v oboch krajinách boli od polovice októbra cieľom vyše 70 útokov. Z prudkého nárastu násilia Washington viní tamojšie Iránom podporované sily.

Izrael dostal zoznam s menami rukojemníkov, ktorí majú byť dnes prepustení

Správu o ďalšom zozname rukojemníkov k prepusteniu bez ďalších podrobností oznámila kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Uviedla len, že o tom informovala príbuzných zadržaných. Pôjde o šiestu skupinu rukojemníkov zadržiavaných od 7. októbra, ktorú majú Hamas a ďalšie radikálne palestínske organizácie prepustiť. Počas doterajšieho pokoja zbraní v Gaze prepustili celkovo 81 rukojemníkov - Izraelčanov i cudzincov.

Na prepustenie všetkých ostatných zhruba 160 rukojemníkov palestínskych radikálov vyzvali ministri zahraničných vecí krajín G7. Vyslovili sa tiež za ďalšie predĺženie pokoja zbraní, ktorý má byť podľa doterajších dohôd šesťdňový a vypršať má vo štvrtok ráno. Šéfovia diplomacií ďalej podporili izraelské právo na sebaobranu a zároveň zdôraznili význam ochrany civilistov a dodržiavania medzinárodného práva.

Izrael v súlade s dohodou zatiaľ zo svojich väzníc prepustil 180 Palestínčanov. Zároveň však podľa NYT od októbrového útoku Hamasu zadržal na okupovanom Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme ďalších najmenej 2-tisíc. Palestínske zdroje hovoria dokonca o 3 260 zadržaných, medzi ktorými sú podľa nich tiež deti, ženy a staršie osoby.

Irán by podľa Stoltenberga nemal využívať boje medzi Izraelom a Hamasom

Irán by nemal využiť boje medzi Izraelom a Hamasom na ďalšie šírenie nestability v blízkovýchodnej oblasti. Týmito slovami dnes varoval Teherán pred možným nepriamym zapojením do konfliktu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg, podľa ktorého by Irán mal uplatniť svoj vplyv na militantné organizácie Hamas a Hizballáh. Krajiny NATO cez niektoré svoje odlišné pohľady na vojnu vítajú predĺženie prímeria medzi Izraelom a Hamásom, dodal Stoltenberg po prvej časti rokovania aliančných ministrov zahraničia.

Podľa šéfa NATO sa aliančné krajiny zhodujú, že kľúčové pre ďalší vývoj blízkovýchodného konfliktu je, aby sa neprelial do väčšej regionálnej vojny. V tom môže zohrávať úlohu najmä Irán. "Odkaz pre Irán je, že by nemal využívať nestabilitu a tento konflikt na ďalšiu eskaláciu. Musí uplatniť svoj vplyv na vykonávateľov svojej vôle Hamas a Hizballáh," vyhlásil Stoltenberg. Niektorí pozorovatelia sa obávajú, že by sa boje mohli rozšíriť na front medzi Izraelom a Libanonom, kde Hizballáh pôsobí.

Stoltenberg pripustil, že členovia aliancie majú v niektorých prípadoch veľmi odlišný pohľad na ďalšie pokračovanie bojov. Zatiaľ čo Spojené štáty alebo viaceré európske krajiny stoja pevne na strane Izraela, ktorý plánuje zničiť bojové štruktúry Hamasu, najmä Turecko sa stavia výrazne na stranu Palestínčanov.

Na satelitnej snímke poskytnutej spoločnosťou Maxar Technologies sú ľudia kráčajúci po ceste Salah al-Din v Gaze v nedeľu 26. novembra 2023. (Zdroj: SITA/Satelitná snímka ©2023 Maxar Technologies via AP)

Všetci členovia NATO podľa Stoltenberga vítajú predĺženie pôvodne štvordňového prímeria aj fakt, že Hamas prepúšťa ďalších rukojemníkov. Šéf NATO zdôraznil, že jeho organizácia sa v konflikte nijako priamo neangažuje, sám však plánuje v blízkej budúcnosti navštíviť niektoré štáty regiónu.

Okrem blízkovýchodného konfliktu dnes alianční ministri hovorili aj o ďalšej podpore Ukrajiny, s ktorou NATO neustane, vyhlásil generálny tajomník. Podrobnejšie rokovania o potrebách Kyjeva a možnostiach ďalšej pomoci zo strany krajín NATO čaká šéfov diplomacií v stredu, keď sa k nim pripojí ukrajinský kolega Dmytro Kuleba.

Dnes bola reč aj o príprave aliančného summitu, ku ktorému sa lídri členských štátov stretnú v júli vo Washingtone. "Budeme (na summite) musieť hľadať odpovede na tie najzákladnejšie otázky, ako sa NATO postaví k ruskej hrozbe, ale aj akým spôsobom sa bude treba vyrovnávať s mocenským vzostupom Číny," povedal po dnešnom rokovaní českým novinárom v Bruseli minister zahraničia Ján Lipavský.

Ministri sa v stredu podľa neho tiež vyjadrovali k stále odkladanému prijatiu Švédska do aliancie, ktoré zatiaľ neratifikovali parlamenty Turecka a Maďarska. O žiadnom konkrétnom termíne, keď by obe krajiny mohli vstup 32. člena NATO potvrdiť, sa však v Bruseli nehovorilo. Jeden z amerických činiteľov prítomných rokovaní pritom agentúre Reuters povedal, že turecký minister Hakan Fidan na stretnutí hovoril o tom, že Ankara ratifikačný proces dokončí ešte tento rok.