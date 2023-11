MIMORIADNY ONLINE Rusko tvrdí, že sa dostalo do pozície superveľmoci: Neuzavrie mier, kým sa nestane TOTO!

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Michail Klimentiev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA/KYJEV - Ruský prezident Vladimir Putin sa domnieva, že Rusko sa už vrátilo do pozície globálnej "superveľmoci", a to takmer dva roky po tom, ako nariadil rozsiahlu inváziu na susednú Ukrajinu. Informuje o tom správa z agentúry DPA.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 643

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 643 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

7:00 Bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana, ktorého pred rokmi odsúdili v Rusku za údajnú špionáž, napadol v tamojšom väzení spoluväzeň. Oznámili to v utorok jeho príbuzní, ktorí sa obávajú, že Whelan sa terčom útoku stal z dôvodu svojej národnosti. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

6:53 V Bruseli sa dnes končí dvojdňové zasadnutie ministrov zahraničia Severoatlantickej aliancie. Na programe bude najmä situácia na Ukrajine a rokovaní sa zúčastní aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. Česko zastupuje minister Ján Lipavský. Zasadnutie má tiež za úlohu okrem iného pripraviť summit lídrov NATO, ktorý sa uskutoční na budúci rok v júli vo Washingtone.

Stali sme sa silnejšími, hovorí Putin

"Stali sme sa silnejšími," povedal šéf Kremľa vo virtuálnom prejave na utorňajšom zasadnutí mimovládnej Medzinárodnej ruskej ľudovej rady vedenej patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi Kirillom. Putin vo svojom prejave vyzdvihol ako úspech Ruska vlaňajšiu anexiu ukrajinských území, ktorú Západ neuznáva a vníma ako porušenie medzinárodného práva. Súčasné Rusko ňou podľa ruského prezidenta získalo a upevnilo "svoju suverenitu ako svetová veľmoc".

Šéf Kremľa znovu obvinil Západ z pokusov rozsievať v Rusku chaos a tiež zo snahy dosiahnuť rozpad tejto najrozsiahlejšej krajiny na svete. Dodal, že takéto pokusy sú odsúdené na neúspech. Putin podľa DPA využil schôdzku predmetnej rady v Moskve, na ktorej sa zúčastnili aj iní predstavitelia ruského politického života, obchodu, kultúry či zástupcovia rôznych náboženstiev, ako akýsi svoj predvolebný prejav. Rusko v ňom predstavil ako "majstra spravodlivejšieho svetového poriadku".

"Bez suverénneho a silného Ruska nie je možný žiaden trvalo stabilný svetový poriadok," povedal. Šéf Kremľa si zároveň minútou ticha uctil ruských bojovníkov, ktorí zahynuli vo vojne na Ukrajine. Prezidentské voľby sa v Rusku majú konať v marci 2024. Kandidatúra Putina (71) sa dlhodobo očakáva, hoci ju zatiaľ oficiálne neoznámil a plánuje to urobiť až vtedy, keď parlament určí presný termín konania volieb.

Rusko neuzavrie mier, kým nebude poznať výsledky amerických volieb, tvrdí americký činiteľ

Ruský prezident Vladimir Putin neuzavrie mier na Ukrajine, kým nebude poznať výsledky amerických prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia v novembri budúceho roka, je presvedčený vysokopostavený činiteľ americkej diplomacie, ktorého citovala agentúra Reuters. Vojnu proti Ukrajine Rusko rozpútalo vo februári minulého roka. Panuje obava, že ak americké voľby vyhrá Donald Trump, mohla by výrazne oslabiť podpora Washingtonu pre Kyjev.

"Očakávam, že Putin neuzavrie mier alebo zmysluplný mier, kým neuvidí výsledok našich volieb," povedal americký predstaviteľ, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Na otázku, či je to jeho osobný názor, alebo názor americkej administratívy, odvetil, že ide o "široko zdieľaný predpoklad".

Exprezident Trump je považovaný za jasného favorita republikánskych primárok, a v súboji o prezidentské kreslo by sa tak znovu mohol postaviť Joeovi Bidenovi, ktorý ho porazil v roku 2020. V aktuálnych prieskumoch je Trump miernym favoritom, keď by ho podporilo 51 percent voličov, zatiaľ čo Bidena 49 percent. Demokratický prezident Biden od začiatku vojny Ukrajinu vojensky aj inak rozsiahlo podporuje. Trump opakovane postup administratívy kritizoval a nechal sa počuť, že keby on bol prezidentom, dokázal by vojnu ukončiť za 24 hodín.