Pápež František zo zdravotných dôvodov zrušil cestu do Dubaja

Pápež František (Zdroj: SITA/AP)

VATIKÁN - Pápež František v utorok zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú cestu do Dubaja. Koncom tohto týždňa sa tam mal zúčastniť na klimatickej konferencii COP28. V uplynulých dňoch pápež obmedzil svoje aktivity pre zápal na pľúcach. Informujeme o tom s odvolaním sa na správy agentúr AP a AFP.

"Aj keď celkový zdravotný stav Svätého Otca v súvislosti s jeho ochorením podobným chrípke a zápalom dýchacích ciest sa zlepšil, lekári pápeža požiadali, aby v najbližších dňoch neuskutočnil plánovanú cestu do Dubaja," uvádza sa vo vyhlásení hovorcu Vatikánu Mattea Bruniho. "Pápež František s veľkou ľútosťou prijal žiadosť lekárov a jeho cesta je zrušená," dodal Bruni.

Pápež o chvíľu oslávi 87 rokov

Pápežovi Františkovi, ktorý by mal o tri týždne dovŕšiť 87 rokov, odstránili časť pľúcneho laloku ešte v mladosti. V pozícii rímskeho biskupa v minulosti už raz odložil plánovanú zahraničnú cestu, a to vlani do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Príčinou bol zápal kolena. Cestu napokon uskutočnil začiatkom tohto roka.