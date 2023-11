Maďarsko ratifikáciu vstupu Švédska do NATO skôr či neskôr schváli, uvádza politik Gulyás

Gergely Gulyás (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

archívne video

Krajiny V4 podporujú vstup Švédska a Fínska do NATO (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Ako Gulyás podotkol, stále má pocit, že maďarskej opozícii chýba toto rozhodnutie viac než Švédom a dodal, že Štokholm ešte stále neodpovedal na otázky Budapešti týkajúce sa urážania Maďarska. Minister tak reagoval na otázky poslanca opozičnej strany Momentum Andrása Fekete-Győra, ktorý chcel vedieť, prečo vláda odkladá posilňovanie zväzku NATO, aký maďarský záujem je za touto "cynickou obštrukciou", ako aj to, čo očakáva Budapešť od Švédov.

Urýchlenie ratifikácie Švédska do NATO

"Švédsko a švédska politická elita by mali dať nejakú odpoveď na desaťročie trvajúce hanobenie Maďarska," podčiarkol Gulyás a dodal, že zdá sa, že to pre Švédov nie je až také dôležité. Ak Švédsko obnoví svoj rešpekt v bilaterálnych vzťahoch k Maďarsku, potom poslanci maďarského parlamentu budú určite pripravení urýchliť ratifikáciu rozšírenia NATO o túto krajinu, vyhlásil 6. októbra minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.

"Švédi naliehajú na ratifikáciu vstupu do NATO, pričom od nich nepočuť nič iné ako to, že v Maďarsku nie je demokracia. To je neprijateľné, toto je urážka," uzavrel Szijjártó.

Maďarský parlament ešte stále nezaradil hlasovanie o vstupe Švédska do NATO do programu nadchádzajúcich rokovaní. Premiér Viktor Orbán v parlamente 25. septembra vyhlásil, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Aliancie.

Vstup Švédska do NATO neschválili iba Turecko a Maďarsko. V septembri o tom hovorili aj poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadnutí v Ostrihome. Prítomní poslanci si na ňom pozreli aj švédsky dokumentárny film z roku 2019, ktorý spochybňuje demokraciu v Maďarsku.