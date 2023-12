Skvelá správa pre vodičov: Koniec jednému problému! Tohto tlačidla sa pri nastupovaní do auta radšej nechytajte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Obzvlášť nepríjemné pri rannej rutine vášho vozidla je rosenie čelného skla. Ešte horší príklad je, keď ráno zaspíte a chcete sa čo najskôr dostať do práce. Za pár sekúnd oškrabete všetky okná a metličkou sa zbavíte prípadnej snehovej nádielky, ktorá ozdobila vaše auto počas noci. Konečne si sadnete do auta, pozriete sa pred seba na čelné sklo a nič nevidíte. V takomto prípade robíte chybu.

Mnoho vodičov máva počas chladných zimných dní problém so zahmlievaním čelného skla. Autá do niekoľkých hodín bez naštartovania v zimnom počasí vychladnú. So zadným oknom taký problém nie je; stlačíme len jedno tlačidlo a už sa nám nahrieva. Pri čelnom je to trochu zložitejšie. Akákoľvek vlhkosť v interiéri vozidla sa prejaví takmer okamžite. Na studenom okne sa začne tvoriť rosa. Do pár sekúnd je sklo úplne nepriehľadné a zamedzuje akejkoľvek jazde.

V studenom počasí už nikdy viac

Existuje veľa šikovných trikov, ako zabrániť zaroseniu okien. Odborníci sa podelili o teóriu, ktorá naozaj funguje. V strednej časti napravo od volantu je riadenie vzduchu vo vozidle. Jedným z tlačidiel je cirkulácia vzduchu vo vozidle HVAC (heating, ventilationm air conditioning). V slovenčine je to kúrenie, ventilácia a klimatizácia.

(Zdroj: Getty Images)

Keď nastupujete do chladného auta, odporúča sa, aby ste toto tlačidlo rozhodne nestláčali. Informuje o tom Daily Star. Nepomôže vám rýchlejšie vykúriť auto, skôr sa môžete pripraviť na pekne zarosené okno. Prúdiť bude totiž len vzduch vo vnútri vozidla, nenasaje sa ďalší zvonka. A keď v aute vydychujete teplý vzduch, ten sa zmieša so studeným a začne kondenzovať (skvapalňovať), čo sa prejaví na oknách ako rosa.

Vplyv aj na zdravotný stav

Tlačidlo HVAC nájdete v aute cez ikonu obrysu auta s horizontálnou šípkou v tvare ležatého písmena "U". Odborníci z Eden Tires & Maintenance tvrdia nasledovné: "V zásade, keď je vonku zima, uistite sa, že je tlačidlo recirkulácie vzduchu vypnuté. Najlepšie sa využije v teplom počasí v spojení s klimatizáciou. Pri chladnom vzduchu môže byť dokonca škodlivé," informujú s tým, že tento predvolený režim funguje na princípe čerstvého vzduchu. "Znamená to, že vzduch z auta sa vytlačí von cez ohrievač. V aute síce bude rýchlo teplo, ale studené okná máte do pár sekúnd zahmlené," vysvetľujú.

(Zdroj: Getty Images)

Pokiaľ však necháte toto tlačidlo vypnuté, vlhký a studený vzduch sa zrazí s oveľa menšou pravdepodobnosťou. Eden Tires & Maintenance okrem iného upozorňuje, že tlačidlo "U" môže mať aj negatívny vplyv na vaše zdravie. Zvýšená vlhkosť z prúdenia zmiešaného vzduchu v interiéri môže do pár sekúnd spôsobiť veľké dusno. Následne sa môže prejaviť aj únava. A to je to posledné, čo potrebujete pri jazde za volantom.

Správny postup

Namiesto toho odborníci odporúčajú vypnúť tlačidlo HVAC a nechať auto nasávať vzduch zvonku cez vykurovacie jadro. Okrem zahriatia čelného skla bude fungovať aj jeho odvlhčenie. Ďalej sa namiesto priameho kúrenia odporúča zapnúť klimatizácia a postupne zvyšovať teplotu v aute. "Je to preto, aby sa vzduch vysušil. V takom prípade určite nezačne skvapalňovať a vaše okná zostanú priehľadné bez zahmlenia," radia. Na záver dávajú odborníci ešte jednu síce jednoduchú, ale veľmi dôležitú radu: "Uistite sa, aby teplý vzduch z vykurovania smeroval priamo na studené okná. Celý proces sa tak urýchli."