VIDEO Úžasné zistenie vedcov: Model TOHTO auta zvyšuje bezpečnosť na cestách: McQueen, si to ty?

TOKIO – Kto iný, ako Japonsko, mohlo prísť s animovanou postavičkou, ktorá sa preniesla do reálneho sveta. Mnohí z vás zrejme videli aspoň jeden film z trilógie Autá s kultovými vozidlami. A teraz si predstavte, že vám dá na prechode prednosť jedno z nich. Nie, nesníva sa vám. Časom sa to stane úplne prirodzené.

Je síce pravda, že animované autá prišli od Pixaru v trilógii Autá (Cars), no už predtým sme tu mali napríklad aj hovoriace lokomotívy (Thomas and Friends). Všetko sa to ale odohrávalo len na striebornom plátne. Teraz si ale predstavte, že niečo podobné zažijete aj v skutočnom svete.

Vedci vďaka výskumu odhalili, že auto, ktoré má na mieste predných svetiel zabudované oči, si chodci všimnú oveľa skôr ako iné vozidlo. Informuje o tom britský The Mirror. Z toho vyplýva, že sú potom aj viac všímaví, keď prechádzajú cez cestu. Fígeľ spočíva v tom, že aj auto je schopné vidieť chodca. Tieto robotické oči sú schopné dívať sa dopredu aj do strán. U vodiča za čelným sklom si tým častokrát nemôžeme byť istý, ale keď priamo na nás hľadia dve obrovské oči, asi je jasné, že nás vozidlo zaregistrovalo.

Má to svoj účel

Japonci, ktorí takýto model auta s robotickými očami skutočne postavili, ho nazvali "pozorujúce auto". Výsledky štúdie odhalili, že auto s očami dokáže znížiť potenciálne riziko vzniku dopravnej nehody na prechodoch pre chodcov aj mimo nich.

Zaujímavé zistenie

Hlavný koordinátor projektu Chia-Ming Chang z Tokijskej univerzity sa vyjadril nasledovne: "Výsledky naznačujú jasný rozdiel medzi pohlaviami, čo bolo až zarážajúce. Muži urobili veľa nebezpečných rozhodnutí pri prechode cez cestu, ale nehodám sa zabránilo vďaka autu s robotickými očami. Na druhej strane, ženy neprechádzali cez cestu, keď malo auto v úmysle zastaviť. Postupovali akoby to bolo obyčajné bežné auto. Počkali, kým prejde a až potom sa vybrali na druhú stranu."

Vo finále sa ale dospelu k záveru, že auto s očami vedie k bezpečnejšej a plynulejšej premávke. Pri dopravných nehodách, kedy auto zrazí chodca, nastáva často smrť, takže tento prototyp môže v budúcnosti zachrániť milióny životov.