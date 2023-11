Európu čaká hororový scenár: Stroskotala dôležitá dohoda, Západu hrozí záplava migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Joan Mateu Parra)

Pašovanie nelegálnych migrantov v západoafrickom Nigeri by malo zostať v budúcnosti nepotrestané. Vodca vojenskej junty Abdourahamane Tchiani zrušil príslušný zákon, povedal hovorca premiéra Lamine Zeine pre nemeckú tlačovú agentúru. Zákon, podľa ktorého sa za pašovanie migrantov z Agadezu cez Sahel na hranicu s Líbyou trestalo až 10-ročným väzením, bol prijatý v roku 2015 na nátlak EÚ počas funkčného obdobia kancelárky Angely Merkelovej. Na oplátku EÚ poskytla približne 75 miliónov eur na projekty na obmedzenie migrácie. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa počet neregulárnych migrantov v Nigeri od zavedenia zákona znížil.

archívne video

Autentické zábery nočného prenasledovania vozidla s nelegálnymi migrantmi (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Rozhodnutie junty vyvoláva rozruch. „Dobrá správa pre všetkých, ktorí sa dostali do väzenia na základe zákona prijatého v roku 2015, pretože kriminalizoval prepravu migrantov,“ napísal na Facebooku Ibrahima Hamidou, hovorca premiéra Aliho Lamine Zeineho. „Tento zákon bol zrušený!“ Anulačný dekrét privítali aj predstavitelia mesta Agadez. Zákon mal negatívny ekonomický dopad na región, ktorý bol známy ako pašerácka bašta, povedal Mohamed Anacko, predseda regionálnej rady v meste Agadez.

Rybárska loď bola preťažená migrantmi. (Zdroj: SITA/Hellenic Coast Guard via AP)

Expert varuje pred dôsledkami pre Západ

Ulf Laessing, vedúci regionálneho programu Sahel Nadácie Konrada Adenauera, hovorí o „hromade trosiek pre EÚ“, ako uvádza nemecký Welt. Nezhoda s Európou môže spôsobiť, že migrácia z Nigeru do Líbye opäť prudko vzrastie. Rusko sa snaží získať priazeň nových vládcov a podporovať migráciu do Európy s cieľom destabilizovať EÚ. Junta využíva živenú nenávisť k Európe na odvrátenie pozornosti od domácich politických problémov. „Nemecko, Taliansko a ďalšie krajiny sa obávali, že by junta mohla ukončiť migračný pakt, a preto chceli s juntou hovoriť,“ povedal Laessing, „ale neodvážili sa ignorovať obavy Francúzska". Zrušenie zákona by mohlo mať vážne dôsledky na migráciu cez Stredozemné more, povedal predstaviteľ: „Teraz nastáva pre Európu hororový scenár."

Prevrat zhorší migračnú krízu

Migračná kríza v Nigeri sa prevratom ešte zhorší. Vládny rozpočet sa zmenšuje, trpí zdravotníctvo, školstvo a ochrana hraníc. Hliadky boli obmedzené už pred prevratom a počet cestujúcich smerujúcich do Líbye sa zvyšoval. Uvidí sa, či sa čísla priblížia k roku 2016, keďže hranice sú kvôli sankciám nateraz uzavreté.

EÚ stojí pred komplexnou výzvou prehodnotiť svoju stratégiu týkajúcu sa migračnej krízy a nájsť účinnú spoluprácu s novými vládcami v Nigeri.