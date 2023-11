Na súkromnej klinike u našich susedov náhle zomrelo päť ľudí: Šokujúci incident polícia vyšetruje ako vraždy!

(Zdroj: Getty Images)

Celý incident vyšetruje oddelenie Polície ČR. Zasahovať museli aj priamo v hospici v Brne, v ktorom sa nachádzajú aj jednotky intenzívnej starostlivosti pre stabilizovaných pacientov s dýchacími problémami. Momentálne polícia disponuje aj dokumentáciou k piatim pacientom, ktorí náhle zomreli. Prístup k citlivým zdravotným informáciám najskôr klinika zamietla, no súd ju zbavil mlčanlivosti s odôvodnením, že pre vyšetrovanie je toto svedectvo kľúčové, informuje TV JOJ.

Hovorkyňa českého Ústavného súdu Kamila Abbasi uviedla, že „podľa Ústavného súdu došlo k prelomeniu mlčanlivosti správnym procesným postupom. Súd preto sťažnosť kliniky zamietol ako neopodstatnenú.“ Klinika odmieta akékoľvek protiprávne konanie a vydala vyhlásenie, v ktorom uvádza, že s políciou spolupracujú a poskytla jej aj interné vyšetrovanie, ktoré vylučuje akékoľvek pochybenie zo strany kliniky. Vraždy sa mali stať od apríla roku 2021. Neznámy páchateľ by v tomto prípade mohol dostať doživotný trest odňatia slobody.