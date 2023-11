Desivé zmiznutie snúbencov: Krv, ľudské vlasy a kusy oblečenia nájdené na nábreží, na promóciu už neprišli!

Snúbenci zmizli už v sobotu 11. novembra, polícia podozrieva Filippa z vraždy (Zdroj: X/Leggo.it)

Vo štvrtok popoludní našla talianska polícia v obci Santa Maria di Sala, kúsky oblečenia na brehu rieky Muson. V nedeľu našli na asfalte, kde malo dôjsť k hádke dvoch mladých ľudí vlasy a krvavé škvrny. Polícia dúfa, že by im tieto dôkazy mohli pomôcť vypátrať, čo sa s mladými snúbencami, ktorí zmizli už v sobotu, stalo. Práve vo štvrtok, v deň, kedy sa im podarilo nájsť kúsky oblečenia mala byť Giulia na svojej promócii. Rodina sa domnieva, že za jej zmiznutím môže stáť jej snúbenec Filippo, ktorý zrejme nevedel zniesť, že Giulia sa po skončení školy s ním plánovala rozísť, informujú talianske médiá.

Do snúbenice kopal a naložil ju do auta

Do pátrania sa zapojil aj vrtuľník Horskej záchrannej a hasičskej služby, no bez výsledku. Talianski karabinieri sa snažia vypátrať aj Filippove čierne Fiat Punto, ktoré bolo naposledy videné v nedeľu ráno o 9:07 v oblasti Sesto Dolomito, vyhľadávanej destinácii pre pešiu turistiku s malebnými výhľadmi. Po aute sa však taktiež zľahla zem. Polícia najnovšie disponuje aj krátkym videom, na ktorom sa údajne Filippo s Giuliou háda a dievča kričí na svojho snúbenca slová „Prestaň, ubližuješ mi!“. Potom ju údajne naložil do auta. Tieto zábery nasnímala bezpečnostná kamera neďalekej továrne. Na záberoch je údajne vidieť ako Filippo do svojej priateľky kope.

Potápači prehľadávajú rieku, polícia čaká na výsledky analýzy DNA

Do pátrania sa zapojili už aj potápači, ktorí prehľadávajú rieku Zero. Podľa dostupných informácií sa Giulia a Filippo stretli v sobotu podvečer o 18:00 v nákupnom centre, kde si Giulia plánovala kúpiť topánky na promóciu. O 20:00 sa navečerali a o 22:43 poslala Giulia poslednú správu svojej sestre Elene. O 23:15 ich videl sused Giulie, ako sa hádajú na parkovisku neďaleko domu dievčaťa. O 23:30 už zachytili auto v priemyselnej oblasti a neskôr ešte na ďalších troch miestach. Práve v priemyselnej oblasti našla polícia spomínané vlasy a krvavé stopy. Pátranie neustále pokračuje a talianska polícia dúfa, že sa im podarí nájsť ďalšie stopy. Zatiaľ čakajú na výsledky analýzy testu DNA, aby zistili, či dôkazy, ktoré našli, majú, alebo nemajú niečo spoločné so zmiznutím snúbencov. Rodina zmiznutej Giulie stále dúfa, že sa im podarí dcéru a sestru nájsť živú a zdravú, no s pribúdajúcimi dňami sa nádej pomaly vytráca. Zmiznutie si nevedia vysvetliť ani rodičia chlapca, ktorí tvrdia, že to bol vzorný študent, ktorý nikdy nemal nezhody.