Taliansku hrozí, že do roku 2050 stratí osem miliónov ľudí v produktívnom veku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Obavy vzbudzujú aj výdavky na sociálne zabezpečenie, ktoré by sa mali zvýšiť zo súčasných 131 miliárd eur na 177 miliárd eur v roku 2050, oznámil ďalej inštitút v rámci svojej 57. výročnej správy. Medzi ďalšími zisteniami sa uvádza, že 74 % Talianov v súčasnosti podporuje eutanáziu a 87 % zamestnaných ľudí už nepovažuje prácu za kľúčovú hodnotu vo svojom živote.

Do roku 2050 by malo Taliansko stratiť približne 4,5 milióna obyvateľov, čo by zodpovedalo zániku jeho dvoch najväčších miest - Ríma a Miláno. Prognózovaný demografický prepad súvisí podľa výskumníkov s pravdepodobným poklesom počtu obyvateľov mladších ako 65 rokov o 9,5 milióna a nárastu počtu obyvateľov starších ako 65 rokov o 4,6 milióna do roku 2050. "Všeobecne predvídateľné účinky určitých hospodárskych a sociálnych procesov sa zrejme vylúčili z kolektívnej agendy krajiny, alebo sa v každom prípade podceňujú," uzavreli zostavovatelia správy.