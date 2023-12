Prípad záhadného zmiznutia snúbencov má hororový záver: Veľká hotovosť, nôž a čierne vrecia na odpad!

Pohreb Giulie Cechettinovej vysielala talianska televízia naživo (Zdroj: Profimedia)

BENÁTKY - V polovici novembra Talianskom otriasol prípad záhadného zmiznutia mladých snúbencov. Giuliin snúbenec a vrah bol na úteku, no polícii sa ho podarilo vypátrať a eskortovali ho späť do Talianska. Jej pohreb mohol sledovať v televízii vo väzení, no jeho televízor zostal vypnutý. Kriminalisti skladajú posledné črepinky desivého prípadu.