Desivý príbeh ako z detektívky: Muž viezol v aute zavraždenú manželku, neuveríte, čo sa s ním stalo!

HRADEC KRÁLOVÉ - Tragická nehoda, ktorá sa stala v piatok v okolí českého mesta Hradec Králové, má prekvapivú zápletku. Pokojne by mohla byť námetom na ďalšiu detektívku.

V zhorenom aute hasiči objavili dve telá. Podľa dostupných informácií nehodu zavinil vodič, ktorý krátko pred tým dobodal svoju manželku a v aute ju viezol so sebou. Polícia tak začala trestné konanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a prečin poškodenia cudzej veci, informoval český denník idnes.cz.

Hovorkyňa královohradeckej polície Iva Kormošová uviedla, že „prehliadkou mŕtvych tiel na mieste činu policajti zistili, že jedna osoba bola násilne usmrtená. Vyšetrovaním sa preukázalo, že 38 ročný muž, vodič vozidla, usmrtil niekoľkými bodnoreznými ranami svoju 37-ročnú manželku, ktorú naložil do auta a potom s najväčšou pravdepodobnosťou úmyselne narazil do stromu, čím došlo k požiaru vozidla.“

Incident sa stal v piatok 10. novembra, krátko po 14:30 na ceste medzi obcami Roudnice a Homyle v Českej republike. Vozidlo zišlo z vozovky a následne narazilo do stromu. Hovorkyňa královohradeckých hasičov Martina Götzová informovala, že „po príjazde hasičov na miesto udalosti bol vrak auta už v plameňoch a na jeho likvidáciu použili vysokotlakový prúd vody. Po uhasení objavili vo vnútri vozidla dve osoby bez známok života.“ Na základe úmrtia vodiča polícia po prešetrení plánuje prípad odložiť.