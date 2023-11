MIMORIADNY ONLINE Ukrajinci získali predmostie na východnom brehu Dnepra: Rusko útočilo raketami na Doneckú oblasť!

Muž a žena sa rozprávajú na pozadí siluety zlatého trojzubca s erbom Ukrajiny na stene stánku Ukrajiny na technologickej konferencii Web Summit v Lisabone v utorok 14. novembra 2023. (Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 629

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 629 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

7:44 Jeden zabitý a 2 zranení po ruskom útoku na Doneckú oblasť. Ruské sily podnikli v noci na 15. novembra raketový útok, ktorého cieľom bolo mesto Selydove v západnej časti Doneckej oblasti.

7:41 Ruské sily sa pravdepodobne pokúšajú znovu získať iniciatívu na Ukrajine prostredníctvom viacerých simultánnych ofenzív. Niekoľko ukrajinských predstaviteľov zdôraznilo zložitosť situácie v prvej línii a potvrdilo, že ukrajinské sily si udržiavajú kontrolu nad bojovým priestorom. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Ukrajinská armáda sa zachytila na východnom brehu Dnepra

Podľa agentúry ide o prvé oficiálne potvrdenie toho, že sa ukrajinská armáda "zachytila" na východnom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. "Napriek všetkému ukrajinské ozbrojené sily získali predmostie na ľavom (východnom) brehu Dnipra," povedal Jermak v príhovore, ktorý predniesol na pôde amerického think tanku Hudson Institute a v ktorom žiadal západné krajiny o ďalšie dodávky zbraní na boj proti ruskej agresii.

Podľa Jermaka je Rusko v dôsledku ukrajinských útokov nútené postupne demilitarizovať anektovaný Krymský polostrov. "A naša protiofenzíva pokračuje," zdôraznil. Jeho vyjadrenia boli zverejnené na oficiálnej stráne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Severná časť Chersonskej oblasti bola ukrajinskou armádou oslobodená pred rokom. Jej južnú časť stále okupujú ruské jednotky, ktoré ostreľujú Ukrajinou kontrolované obce a mestá z východného brehu rieky Dneper, ktorá od postupu ukrajinskej armády tvorí frontovú líniu.

Rusko tvrdilo, že minulý týždeň zastavilo snahu o vytvorenie predmostia na tomto mieste

Ruská armáda minulý týždeň tvrdila, že zastavila ukrajinskú snahu o vytvorenie predmostia na východnom brehu Dnepra a priľahlých riečnych ostrovoch. Podľa Moskvy pritom zahynulo 500 ukrajinských vojakov, čo však nebolo možné nezávisle overiť. Neoficiálne správy o tom, že sa Ukrajincom takéto predmostie vytvoriť podarilo, sa v posledných týždňoch objavujú opakovane, ale až teraz ich potvrdil niektorý z ukrajinských činiteľov.

Dve ruské štátne tlačové agentúry v pondelok krátko informovali o údajnom ústupe ruskej armády v Chersonskej oblasti, bezprostredne po tom však správy stiahli. Podľa týchto správ velenie armády rozhodlo o presune ruských vojakov "na výhodnejšie pozície na východnom brehu Dnepra". Moskva to neskôr označila za provokáciu, ale pozadie celej udalosti zostáva nejasné. Podobne formulované vyhlásenia o presune na lepšie brániteľné pozície Rusko v minulosti použilo na zdôvodnenie ústupu vojakov na niektorých úsekoch frontu.

Ukrajinskej organizácii sa podarilo zachrániť štyri deti

Štyri ukrajinské deti sa spolu s ich rodinami podarilo dopraviť z Ruskom okupovaných území do bezpečia na území pod kontrolou Kyjeva, oznámil zakladateľ organizácie Save Ukraine Mykola Kuleba, ktorého vyjadrenie citovala aj stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe.

"Dve z týchto detí sa za okupácie celý minulý školský rok učili po internete v ukrajinskej škole, zatiaľ čo v ich dedine sa ustavične odohrávali ruské razie. Počas školských hodín matka mladých Ukrajincov dávala pozor, aby do domu nevtrhli ruskí vojaci. Nakoniec ruskí vojaci začali rodičom vyhrážať, že im odoberú deti, zabavia dom a ich deportujú. Preto bola rodina nakoniec nútená dať deti do ruskej školy," napísal Kuleba. V škole podľa neho "novým" ukrajinským deťom "nariadili, aby sa zahalili do ruskej vlajky a nosili ju až do konca vyučovania".

"Ak sa niektoré deti unavili a prosili, aby smeli ruskú vlajku dať dole, učiteľka súhlasila. Ale vzápätí ozbrojený ruský vojak deťom vynadal za to, že nemajú rady Rusko. Na školských chodbách deti ustavične videli týchto vojakov so zbraňami, ktorí stáli pri triedach a k 'výchovným pohovorom' posielali desaťročných Ukrajincov za neopatrne prenesenú prosbu v ukrajinčine v triede. Našťastie deti navštevovali ruskú školu len po štyri dni, kým naši záchranári nedostali rodinu odtiaľ," dodal.

Rodiny sú už v bezpečí

Dotknuté rodiny podľa Kulebu sú už v bezpečí v neokupovanej časti Ukrajiny, kde sa zotavujú. Save Ukraine tvrdí, že sa organizácii podarilo z Ruska a okupovaných území dostať do vlasti spolu 204 detí.

Kyjev viní Rusko, že unáša ukrajinské deti so zámerom vymazať ich ukrajinskú identitu. Moskva tvrdí, že jej program presídlenia detí z Ukrajiny na ruské územie má ochrániť siroty a opustené deti v oblasti konfliktu. Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal tento rok v marci kvôli podozreniu z nezákonného odvliekania ukrajinských detí do Ruska zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú splnomocnenkyňu pre práva detí Mariju Ľvovovú-Bělovovú. Sudcovia uviedli, že majú "pádne dôvody sa domnievať", že títo dvaja ľudia sú zodpovední za protiprávne deportácie detí z okupovaných častí Ukrajiny do Ruska. Moskva tieto obvinenia