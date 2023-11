Bavorsko bude trestne stíhať použitie hesla "Od rieky po more"

Bavorský premiér Markus Söder (Zdroj: TASR/Peter Kneffel/dpa)

MNÍCHOV - Heslo "Od rieky po more", ktoré často používajú účastníci na propalestínskych demonštráciách, bude v spolkovej krajine Bavorsko trestné. Spolková prokuratúra v Mníchove to v piatok potvrdila tlačovej agentúre DPA.

Použitie hesla môže byť trestné pri použití v nemčine alebo v iných jazykoch, vyplýva z textu zákazu. Slovné spojenie "Od rieky po more..." pôvodne používala Organizácia za oslobodenie Palestíny (OOP) pre úplné oslobodenie Palestíny od rieky Jordán až po Stredozemné more a zlikvidovanie štátu Izrael. Nová právna charakteristika hesla vychádza z nariadenia nemeckého ministerstva vnútra, ktoré zakazuje teroristické hnutie Hamas a propalestínske združenie Samidún. Súvisí to s útokom teroristov z hnutia Hamas na Izrael 7. októbra, pri ktorom zavraždili vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov.

Teroristi z Hamasu vtedy vyzvali moslimov, aby povstali proti Izraelu. Pri zakáze združenia Samidún kancelár Olaf Scholz vysvetlil, že jeho členovia v nemeckých uliciach oslavovali teror Hamasu v Izraeli zo 7. októbra. V Bavorsku budú vyšetrovať použitie tohto heslo rovnako ako iné heslá a symboly teroristických organizácií a budú za to rovnaké tresty ako za používanie nacistických hesiel alebo hákového kríža. Podľa nemeckého trestného zákonníka za to hrozí väzenie do troch rokov alebo pokuta. V ostatných spolkových krajinách rozhodnutia o zákaze používania hesla závisia od tamojších prokuratúr.