Španielsky premiér Sánchez dosiahol spornú dohodu s katalánskymi separatistami

Pedro Sánchez

Sporná otázka týkajúca sa amnestie pre katalánskych separatistov sa vynorila po júlových parlamentných voľbách, ktoré uvrhli Španielsko do politického patu. Proti perspektíve uzavretia dohody vládnucich socialistov s Kataláncami protestovali v uplynulých týždňoch desaťtisíce ľudí v rámci protestov, ktoré organizovali opoziční ľudovci či krajne pravicová strana Vox.

Podľa zdroja AFP sa už Sánchez v princípe dohodol s katalánskymi stranami, pričom detaily dohody majú byť predstavené v priebehu štvrtka v Bruseli. Tam sa dlhodobo zdržiava bývalý líder katalánskych separatistov Carles Puigdemont, aby sa vyhol trestnému stíhaniu zo strany španielskych úradov.

Mali by dostať prísľub schválenia zákona

Katalánski separatisti by výmenou za podporu Sánchezovej vlády mali dostať prísľub schválenia zákona, ktorí udelí amnestiu stovkám politikov a aktivistov stíhaných a súdených za neúspešný pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017. Ten vyvolal v Španielsku najhoršiu politickú krízu za posledné desaťročia.

Júlové parlamentné voľby v Španielsku vyhrala konzervatívna Ľudová strana (PP), ktorej sa však nepodarilo zostaviť novú vládu. Kráľ Filip VI. preto mandátom na zostavenie vlády poveril úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza, ktorého Socialistická strana a robotnícka strana (PSOE) skončila vo voľbách na druhom mieste.

Stredoľavicová PSOE sa dohodla na zostavení koaličnej vlády s krajne ľavicovou stranou Sumar. Na získanie dôvery v dolnej komore parlamentu však nová Sánchezova vláda potrebuje aj podporu aj menších regionálnych strán vrátane proseparatistickej strany Spoločne za Katalánsko (JxCat). Navrhovaná amnestia rozhnevala pravicovú opozíciu i časť Sánchezovej vlastnej strany. Odporcovia tvrdia, že amnestia by ohrozila fungovanie právneho štátu v Španielsku a premiéra v tejto súvislosti obviňujú z politickej korupcie. Keby sa novú vládu nepodarilo zostaviť, Španielsko by čakali nové predčasné voľby, a to pravdepodobne v polovici januára. Kabinet musí Sánchez sformovať do 27. novembra.