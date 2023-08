Pražský hrad zasiahla zdrvujúca správa: Člen ochranky prezidenta Pavla spáchal samovraždu!

Český prezident Petr Pavel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. (Zdroj: Facebook/Petr Pavel)

Ochranka prezidenta Českej republiky Petra Pavla dostala ranu pod pás. Jeden z elitných osobných ochrancov hlavy českého štátu (†36) si mal podľa informácii Radia Prostor vziať počas uplynulého víkendu život. Prezidentská kancelária odmietla túto strašnú tragédiu komentovať a neposkytla ani bližšie informácie. "V záležitosti otázok týkajúcich sa členov ochranného tímu sa, prosím, obráťte na tlačové oddelenie Policajného prezídia Českej republiky, pod ktoré spadá Útvar pre ochranu prezidenta Českej republiky," uviedla hovorkyňa prezidenta SR Markéta Řeháková.

Spáchal samovraždu

Podľa informácií našiel Pavlovho bodyguarda doma jeho vlastný otec. Ten následne kontaktoval políciu a jeho jednotku. Ochrankár už nejavil žiadne známky života. Situácia je viac ako vážna. Zasiahlo to celý Pražský hrad. Bodyguard ešte v minulých dňoch naplno pracoval a plnil si všetky povinnosti. Stál po prezidentovom boku vždy, keď to bolo potrebné. "Cez víkend si ale siahol na život, mal pritom použiť služobnú zbraň. Bol to skvelý, spoľahlivý a zapálený chlap. Vážil som si ho," povedal nemenovaný zdroj z Pražského hradu.

Polícia prípad potvrdila, ale odmietla ho viac komentovať a neposkytla ani bližšie informácie. "Spravidla sa nevyjadrujeme k úmrtiam policajtov ak priamo nesúvisí s výkonom povolania a to s ohľadom na pozostalých. V tomto prípade nebudeme robiť výnimku," vyjadril sa hovorca Policie ČR Ondřej Moravčík.

Podľa Radia Prostor bol bodyguard medzi kolegami veľmi obľúbený. Riaditeľ Útvaru pre ochranu prezidenta Radim Kincl nereagoval na žiadne otázky. "Všetci sú v šoku, pán prezident tiež," dodal zdroj z Pražského hradu.