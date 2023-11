Internet sa baví: Izraelská satira si robí srandu zo západnej liberálnej podpory Hamasu

Izraelská satira si robí srandu zo západnej liberálnej podpory teroristov Hamasu. (Zdroj: YouTube)

Scénka s názvom „Vitajte v Columbia Untisemity“ sa otvára upraveným obrázkom loga Kolumbijskej univerzity. Kolumbijská univerzita bola od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom v centre viacerých škandálov, pričom jeden profesor aktívne chválil útok na civilistov zo 7. októbra.

Izraelskí vojaci spozorovali teroristov, ktorí chceli preniknúť na nepriateľské územie po mori (Zdroj: Facebook/Israel Defense Forces )

Počas celého predstavenia si komici robia srandu z nevedomosti a zjavného pokrytectva študentov, ktorí podporujú Hamas, teroristickú organizáciu, ktorá nezdieľa hodnoty spojené so západným liberalizmom.

Jeden z komikov mával vlajkou LGBT+. Byť LGBT+ v Gaze je zločin, ktorý sa trestá smrťou, a preto môže byť podpora Hamasu a palestínskeho nacionalizmu zo strany niektorých členov LGBT komunity pre niektorých šokujúca.

„Židia robia svet špinavým,“ povedal jeden z komikov. "A nie, nie som antisemita, som fluidný rasista." Toto je zdanlivo odkaz na banner „Keep the world clean“ so sprievodnými obrázkami Davidovej hviezdy v koši. Symbol pôvodne držala dnes už vylúčená študentka medicíny Marie Andersenová, ktorá navštevovala Varšavskú univerzitu, no odvtedy sa stal bežným, že ho vídať na propalestínskych demonštráciách po celom svete.