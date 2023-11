Krásna modelka si prežila nepredstaviteľné utrpenie: Hodiny sa tvárila ako mŕtva, to ju zachránilo

Modelka sa hodiny robila mŕtvou. (Zdroj: Facebook)

Izraelská modelka Noam Mazal Ben-David (27) sa minimálne dve hodiny tvárila, že je mŕtva tak, že ležala pod kopou mŕtvol. Teroristi z Hamasu zastrelili pred ňou aj jej priateľa Davida Nemana a desiatky ďalších ľudí.

Nepredstaviteľné krviprelievanie

Modelka zažila hrôzu na hudobnom festivale Supenova v južnom Izraeli. Bola pri tom, keď teroristi z Hamasu zmasakrovali dav na pokojnej párty. Zahynulo tam viac ako 260 ľudí. Mottom podujatia, ktoré sa zmenilo na nepredstaviteľný krvavý kúpeľ, bola oslava „radosti, lásky a nekonečnej slobody.“

Pár prišiel na festival 7. októbra o 6:30 netušiac, že ​​to bude deň, keď Hamas rozpúta teror proti Izraelu a zabije 1400 Izraelčanov, z ktorých mnohí boli civilisti.

Urobili jej hrozné veci

"Obklopili nás a stále strieľali," opísala modelka, ktorá ako jedna z mála ľudí prežila. "Počula som, ako jedno dievča kričí: ´Prosím, neberte ma´. Len ma nechajte na pokoji. Ale aj tak ju uniesli. Urobili jej hrozné, hrozné veci.“

Modelka telefonicky prosila o pomoc

Noam, ktorá nemohla ujsť vo svojom aute, pretože teroristi zablokovali východy, zúfalo telefonovala rodine a priateľom a prosila o pomoc. Spolu s ostatnými sa ukryla v kontajneri. Potom boli objavení. „Keď sa približovali ozbrojení teroristi z Hamasu, David ma vzal a hodil ma do zadnej časti kontajnera a povedal mi, aby som sa zahrabala čo najhlbšie. Jeden z nich skočil a zakričal "Alláhu Akbar", vybuchla bomba a začali nepretržite strieľať," povedala. "Bola to ako hra ruskej rulety, kto dostane guľku."

Zobraziť galériu (2) Modelka s partnerom (Zdroj: Instagram)

Zavrela oči v očakávaní smrti

Noam opisuje, ako jej priateľa Davida strelili do hrude. Dievča ležiace na nej malo roztrhané rameno. V tej chvíli Noam zavrela oči a očakávala, že ich už nikdy neotvorí. Zázrakom prežila aj napriek zásahu do chodidla a bedra. Rýchlo strácala krv, ale vedela, že musí mlčať, aby zostala nažive. Teroristi predpokladali, že je mŕtva, keď ležala medzi hromadou tiel. Keď bolo okolo ticho, znova zavolala svojej rodine, aby im povedala, že Davida zabili. Potom povedala, že si nemyslí, že to ona prežije.

Modelku nakoniec našli izraelské ozbrojené sily, ktoré jej zachránili život. Podobné šťastie ako Noam mali ešte traja ľudiav kontajneri, ostatní zomreli rukou vrahov z Hamasu.